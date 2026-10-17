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Πάτρα: Ρομά μπήκε με αγροτικό σε αυλή σπιτιού, ανέβηκε στην καρότσα και άρχισε να πυροβολεί

Οκτωβρίου 17, 2026

  Στη σύλληψη ενός Ρομά προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής (16/10/2026) στα Βραχνέικα στην Πάτρα, στον απόηχο επεισοδίου με π...

 



Στη σύλληψη ενός Ρομά προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής (16/10/2026) στα Βραχνέικα στην Πάτρα, στον απόηχο επεισοδίου με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το tempo24, ο άνδρας βρισκόταν στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος που εισέβαλε στην αυλή του σπιτιού μίας γυναίκας και φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα με κυνηγετική καραμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

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