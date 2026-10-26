Η Μουσουλμανική Αδελφότητα του Ερντογάν, χτύπησε τους Ελληνορθόδοξους στην Ιορδανία... Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τραυματισμένοι οι δράστες!

Μέλη της αγαπημένης του Ερντογάν Μουσουλμανικής αδελφότητας είναι οι τρείς ισλαμιστές εξτρεμιστές που μακέλεψαν με εννέα νεκρούς την Ελλη...





Μάχη κατά την επιχείρηση σύλληψης τους



Όπως ενημερώσαμε και νωρίτερα από το stoxos.gr, Οι τρεις καταζητούμενοι είχαν οχυρωθεί μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το κτίριο.



Οι αστυνομικοί τούς κάλεσαν να παραδοθούν, ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ύποπτοι αρνήθηκαν και άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Ακολούθησε ένοπλη συμπλοκή, κατά την οποία οι δυνάμεις ασφαλείας ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς.



Και οι τρεις ύποπτοι τραυματίστηκαν, αφοπλίστηκαν και συνελήφθησαν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Κατά την έρευνα στο κτίριο εντοπίστηκαν πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, τα οποία κατασχέθηκαν.



TΑ εως τώρα δεδομένα αλλά κυρίως η σχέση τους με την Μουσουλμανικήξ αδελφότητα δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τα κίνητρα των δραστών...





Ποιά είναι η Μουσουλμανική αδερφότητα



Η Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι μια διακρατική σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1928 στην Ισμαηλία της Αιγύπτου από τον δάσκαλο και ιμάμη Χασάν αλ-Μπάννα. Αποτελεί τη μήτρα του σύγχρονου πολιτικού Ισλάμ (ισλαμισμού) και έχει επηρεάσει βαθύτατα τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο.



Κεντρικός στόχος της είναι η αναδιοργάνωση της κοινωνίας και του κράτους με βάση τις αρχές του Ισλάμ και την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου (Σαρία). Ταυτόχρονα αντιμάχεται την δυτική επιρροή ως τρόπο ζωής.



Έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως τρομοκρατική οργάνωση από χώρες όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Συρία και η Ρωσία. Στις αρχές του 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις και χαρακτήρισαν συγκεκριμένα παραρτήματά της (της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Λιβάνου) ως τρομοκρατικές οντότητες λόγω της υποστήριξής τους προς τη Χαμάς (η οποία αποτελεί το παλαιστινιακό παρακλάδι της Αδελφότητας).





Οι Δεσμοί του Ερντογάν και της τουρκίας με την Μ.Α.



Οι δεσμοί του Ερντογάν με τον πολιτικό ισλαμισμό χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970, καθώς υπήρξε μαθητής του Νετσμετίν Ερμπακάν, του «πατέρα» του πολιτικού ισλαμισμού στην Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει αξιοποιήσει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ως στρατηγικό εργαλείο για να ενισχύσει την ηγεμονική θέση της Τουρκίας στον σουνιτικό μουσουλμανικό κόσμο και να αμφισβητήσει τα παραδοσιακά καθεστώτα της περιοχής.



Η Τουρκία έχει προσφέρει πολιτικό καταφύγιο, βήμα προβάλης και στήριξη σε ηγετικά στελέχη της Αδελφότητας, ιδιαίτερα μετά τις πολιτικές εξελίξεις και την ανατροπή του Μοχάμεντ Μούρσι στην Αίγυπτο το 2013. Η Τουρκία και ο Ερντογάν στηρίζουν πολιτικά και οικονομικά οργανώσεις που συνδέονται ιδεολογικά με το δίκτυο της Αδελφότητας, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, κάτι που σύμφωνα με αναλυτές προκαλεί συχνά εντάσεις με αραβικές χώρες και δυτικούς εταίρους.

Ακολουθούν οι φωτογραφίες των δραστών όπως τις έδωσαν στην δημσιότητα οι Ιορδανικές αρχές





Οι δεσμοί του Ερντογάν με τον πολιτικό ισλαμισμό χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970, καθώς υπήρξε μαθητής του Νετσμετίν Ερμπακάν, του «πατέρα» του πολιτικού ισλαμισμού στην Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει αξιοποιήσει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ως στρατηγικό εργαλείο για να ενισχύσει την ηγεμονική θέση της Τουρκίας στον σουνιτικό μουσουλμανικό κόσμο και να αμφισβητήσει τα παραδοσιακά καθεστώτα της περιοχής.Η Τουρκία έχει προσφέρει πολιτικό καταφύγιο, βήμα προβάλης και στήριξη σε ηγετικά στελέχη της Αδελφότητας, ιδιαίτερα μετά τις πολιτικές εξελίξεις και την ανατροπή του Μοχάμεντ Μούρσι στην Αίγυπτο το 2013. Η Τουρκία και ο Ερντογάν στηρίζουν πολιτικά και οικονομικά οργανώσεις που συνδέονται ιδεολογικά με το δίκτυο της Αδελφότητας, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, κάτι που σύμφωνα με αναλυτές προκαλεί συχνά εντάσεις με αραβικές χώρες και δυτικούς εταίρους.

Μέλη της αγαπημένης του Ερντογάν Μουσουλμανικής αδελφότητας είναι οι τρείς ισλαμιστές εξτρεμιστές που μακέλεψαν με εννέα νεκρούς την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας.Οι Ιορδανικές αρχές τους είχαν ταυτοποιήσει πριν τους συλλάβουν μετά από μάχη σήμερα τα ξημερώματα, τραυματισμένους και τους τρείς.Πρόκειται για τους: Χαζάα Ζεϊντάν Μοχάμεντ Αλ-Δνεϊμπάτ, Αχμέντ Ουαλίντ Σάλεχ Αλ-Δνεϊμπάτ, και Τζααφάρ Σάμι Χουσεΐν Αλ-Δνεϊμπάτ. Άπαντες είναι πρώτοι ξάδελφοι του Αμπντελματζίτζ Αλ-Δνεϊμπάτ, του μακροβιότερου Γενικού Επόπτη στην ιστορία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.