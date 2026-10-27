Ανησυχία στον Βόλο μετά από καταγγελία για μεσήλικο που παρενοχλεί μικρά παιδιά έξω από δημοτικό σχολείο, τον καταδίωξε πατέρας

Ανησυχία προκαλεί καταγγελία για περιστατικό φερόμενης παρενόχλησης ανήλικων μαθητών δημοτικού σχολείου στον Βόλο. Σύμφωνα με όσα αναφέρο...



Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία που έγινε στο thenewspaper.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 έως 55 ετών, ο οποίος φέρεται να κινείται με ποδήλατο στην περιοχή Πανταζοπούλου, κοντά στον Άγιο Γεώργιο, να προσεγγίζει παιδιά δημοτικού σχολείου και να προβαίνει σε απρεπή σχόλια σε βάρος τους.



Στην ίδια καταγγελία αναφέρεται ότι το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε Δευτέρα όταν ο άνδρας φέρεται να απευθύνθηκε σε μικρά αγόρια, κάνοντας σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου για το σώμα τους.



Ένα από τα παιδιά ενημέρωσε τη γιαγιά του, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ο πατέρας του που επιχείρησε να εντοπίσει τον άνδρα, ωστόσο εκείνος είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο.

Ανησυχία προκαλεί καταγγελία για περιστατικό φερόμενης παρενόχλησης ανήλικων μαθητών δημοτικού σχολείου στον Βόλο.