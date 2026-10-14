Τούρκοι φίλαθλοι μετέτρεψαν αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ σε ογκώδη διαμαρτυρία κατά του Ισραήλ

Οι υποστηρικτές της Γαλατασαράι ανάρτησαν πανό που ανέγραφαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Η ανθρωπότητα έχασε τη συνείδησή της στη Γάζ...

Οι υποστηρικτές της Γαλατασαράι ανάρτησαν πανό που ανέγραφαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Η ανθρωπότητα έχασε τη συνείδησή της στη Γάζα» πριν από τον αγώνα τους για το Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στην Μπαρτσελόνα -η πιο πρόσφατη από μια σειρά πολιτικών διαμαρτυριών σε ευρωπαϊκούς αγώνες.Οι φίλαθλοι του τουρκικού ποδοσφαιρικού συλλόγου Γαλατασαράι χρησιμοποίησαν για άλλη μια φορά το UEFA Τσάμπιονς Λιγκ ως πλατφόρμα για αντι-ισραηλινά μηνύματα το βράδυ της Τρίτης 13/10, αναρτώντας πανό στις κερκίδες του σταδίου RAMS Park της Κωνσταντινούπολης λίγο πριν από τη σέντρα εναντίον της Μπαρτσελόνα.Μεταξύ των μηνυμάτων που προβλήθηκαν ήταν το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και το «Η ανθρωπότητα έχει χάσει τη συνείδησή της στη Γάζα».Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου, κατά το οποίο οι υποστηρικτές της Γαλατασαράι έχουν χρησιμοποιήσει τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις για τη διεξαγωγή πολιτικών διαμαρτυριών κατά του Ισραήλ.Τον Αύγουστο του 2024, κατά τη διάρκεια προκριματικού αγώνα του Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στην ελβετική Young Boys (Γιονγκ Μπόις), οι φίλαθλοι σήκωσαν πανό με τα ίδια μηνύματα.Οι διαμαρτυρίες επανήλθαν στο προσκήνιο τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η Γαλατασαράι αντιμετώπισε τη Λίβερπουλ στο Τσάμπιονς Λιγκ.Παράλληλα με τα συνθήματα που είχαν προβληθεί παλαιότερα, οι υποστηρικτές κρατούσαν πρόσθετα πανό που ανέγραφαν «Αφήστε τα μωρά στη Γάζα να ζήσουν», «Αν η Ιερουσαλήμ δεν είναι ελεύθερη, ο κόσμος είναι αιχμάλωτος» και «Γενοκτονία στην Παλαιστίνη».Έναν μήνα αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, πραγματοποιήθηκε άλλη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας στις κερκίδες της Γαλατασαράι πριν από τον αγώνα του συλλόγου απέναντι στη νορβηγική Μπόντο/Γκλιμτ.Σε εκείνη την περίπτωση, ο ίδιος ο σύλλογος τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα πανό στον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ» με τη λεζάντα «Σταματήστε τη Γενοκτονία».Η τελευταία αυτή διαμαρτυρία συνεχίζει μια σειρά από πολιτικά φορτισμένες εκδηλώσεις από τους υποστηρικτές της Γαλατασαράι σε ευρωπαϊκούς αγώνες, επαναφέροντας τα αντι-ισραηλινά μηνύματα στο επίκεντρο του Τσάμπιονς Λιγκ.