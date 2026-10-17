Ηράκλειο: Μαθητής έπαθε ηλεκτροπληξία σε σχολείο – Κούνησε καρέκλα και τον χτύπησε το ρεύμα

Πανικός προκλήθηκε σήμερα Παρασκευή 16.10.2026 στο Λύκειο Γαζίου στο Ηράκλειο, όταν ένας μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στον χώρο του ...

Πανικός προκλήθηκε σήμερα Παρασκευή 16.10.2026 στο Λύκειο Γαζίου στο Ηράκλειο, όταν ένας μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στον χώρο του σχολείου.Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο μαθητής κούνησε μια καρέκλα στο σχολείο του Ηρακλείου και τότε ένιωσε να τον «χτυπάει» το ρεύμα.Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε καλή κατάσταση.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μεταφορά του μαθητή στο νοσοκομείο, έγινε για προληπτικές εξετάσεις και ο έφηβος είναι καλά στην υγεία του.