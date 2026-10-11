Ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός μπουκάρει με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτη πελάτες στον Εύοσμο!

Στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr αποτυπώνει τη στιγμή που το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος αλλοδαπός μπαίνει μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι θαμώνες και παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες.Δείτε το βίντεο:Η ώρα ήταν περίπου 01:00 τα ξημερώματα όταν παρέες θαμώνων έτρωγαν και διασκέδαζαν στα τραπέζια που διαθέτει τσιπουράδικο στην οδό Αγαμέμνονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί περιμετρικά των εξωτερικών τραπεζιών ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες εκ των οποίων τρεις τραυματίστηκαν.Σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε στον 45χρονο μετά το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες θα είχαμε κηδείες»«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες θα είχαμε κηδείες», είπε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Εξήγησε ότι η ίδια είχε αποχωρήσει από το κατάστημα λίγα λεπτά νωρίτερα και επέστρεψε αμέσως μίλις ενημερώθηκε για το ατύχημα. «Αντίκρισα τρόμο και πανικό, ήταν λες και βλέπουμε ταινία», είπε.