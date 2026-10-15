Ανησυχούν οι Τούρκοι -και πολύ καλά κάνουν- για τον εντοπισμό Στρατιωτικών Στόχων απο την Ελλάδα

Την τεχνολογική αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή ο τουρκικός Τύπος, με την εφημερίδα Οξιζέν να...





Η Οξιζέν αναφέρει ότι η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει νεότερης γενιάς μικροδορυφόρους SAR, με δυνατότητες επιτήρησης και εντοπισμού στρατιωτικών στόχων.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ελλάδα και Πολωνία έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE για την προμήθεια σχετικών συστημάτων.



Η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη δορυφόρων οπτικής απεικόνισης της Open Cosmos.



Επιτήρηση ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών



Οι δορυφόροι SAR μπορούν να καταγράφουν εικόνες υψηλής ανάλυσης ακόμη και τη νύχτα ή υπό πυκνή νέφωση.



Η τεχνολογία ενισχύει τις δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και στην πολιτική προστασία, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Την τεχνολογική αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή ο τουρκικός Τύπος, με την εφημερίδα Οξιζέν να αναδεικνύει την απόκτηση προηγμένων μικροδορυφόρων επιτήρησης και εντοπισμού στρατιωτικών στόχων από την Ελλάδα.Συνδέοντας τη νέα αυτή δυνατότητα με την ουκρανική επίθεση που βύθισε ρωσικό υποβρύχιο στη Σεβαστούπολη το 2024, το δημοσίευμα υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της δορυφορικής τεχνολογίας και εμμέσως εφιστά την προσοχή της Άγκυρας στις νέες δυνατότητες που αποκτά η Αθήνα, καθώς η στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο αποκτά πλέον και διαστημική διάσταση.Στις 2 Αυγούστου 2024 ουκρανική επίθεση βύθισε το ρωσικό υποβρύχιο «Ροστόφ επί του Ντον» στην Κριμαία, ενώ προκάλεσε ζημιές και σε τέσσερα συστήματα S-400.Στην επιχείρηση εκτιμάται ότι αξιοποιήθηκαν δορυφορικά δεδομένα για τον εντοπισμό στόχων. Οι μικροδορυφόροι ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) φέρονται να παρείχαν στις ουκρανικές υπηρεσίες περισσότερες από 5.000 εικόνες υψηλής ανάλυσης.