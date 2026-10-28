ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ ΕΑΜ... «Η υπεράσπιση της Σοβιετικής Ενωσης, η υποστήριξη της νίκης της με όλα τα μέσα είναι ύψιστο καθήκον κάθε κομμουνιστή»

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ... ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ... ΠΟΥ ΑΥΤΟΤΟΥΦΙΑΝΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ...





ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ... ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ... ΠΟΥ ΑΥΤΟΤΟΥΦΙΑΝΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΑΜ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»! ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ: (ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΤΑΝ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ)



1η του Ιούλη 1941. Μια χούφτα κομμουνιστές, δοκιμασμένα στελέχη του παράνομου από το Μεταξικό φασιστικό καθεστώς ΚΚΕ, δραπέτες από τους τόπους εξορίας, συγκροτούν το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος, την Κεντρική του Επιτροπή και συνέρχονται στην 6η Ολομέλειά της. Η Ολομέλεια μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, αφού η απόφασή της, με τίτλο «Η τρέχουσα στιγμή και τα καθήκοντα των Ελλήνων κομμουνιστών - έκκληση προς τα μέλη του ΚΚΕ», ήταν η σπίθα που θ' ανάψει τη φωτιά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.









Ηδη από τον Απρίλη του 1941 η γερμανική μπότα του καταχτητή κυριαρχεί στην Ελλάδα και ο λαός της στενάζει κάτω από το χιτλερικό ιμπεριαλιστικό στρατό και τα ντόπια στηρίγματά του (κυβέρνηση Τσολάκογλου, κρατικός μηχανισμός).



Πρέπει να πούμε εδώ πως οι επιλογές της άρχουσας τάξης της Ελλάδας μετά την εισβολή των Γερμανών δεν ήταν ενιαίες, πράγμα εντελώς φυσιολογικό, αφού υπάρχουν και τα ιδιαίτερα συμφέροντα τμημάτων της. Αυτό αντανακλάται και στις συμμαχίες της χώρας με τα άλλα κράτη. Μπορεί βεβαίως το Μεταξικό καθεστώς να ταυτιζόταν ιδεολογικά με το χιτλερισμό, αλλά παίρνοντας υπόψη τα γενικά συμφέροντα της αστικής τάξης, τα οποία διαπλέκονταν βασικά με τον αγγλογαλλικό ιμπεριαλισμό, να μην τάχτηκε στο πλευρό του γερμανικού ιμπεριαλισμού με το ξέσπασμα του πολέμου. Μετά όμως την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα και την κατοχή της, συνέβη το εξής. Το τμήμα της αστικής τάξης που είχε οικονομικοπολιτικές σχέσεις με τους Αγγλογάλλους φρόντισε να φύγει από την Ελλάδα για τη Μέση Ανατολή, το δε τμήμα της που είχε ανάλογες σχέσεις με τους Γερμανούς, να μείνει στην Ελλάδα και να εγκαθιδρύσει το κατοχικό καθεστώς με διάφορα πολιτικά σχήματα και πρόσωπα και ένα κρατικό μηχανισμό, που, όπως αποδείχτηκε μετά την απελευθέρωση, ήταν ένας από τους πιο καλούς μηχανισμούς, εξασφάλισης της εξουσίας του κεφαλαίου στο σύνολό του.



Ο χαρακτήρας του πολέμου



Η απόφαση της ΚΕ (ΚΚΕ - Επίσημα Κείμενα, τ. 5ος, σελ. 36-40) κάνει εκτίμηση του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα του πολέμου: 1η του Ιούλη 1941. Μια χούφτα κομμουνιστές, δοκιμασμένα στελέχη του παράνομου από το Μεταξικό φασιστικό καθεστώς ΚΚΕ, δραπέτες από τους τόπους εξορίας, συγκροτούν το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος, την Κεντρική του Επιτροπή και συνέρχονται στην 6η Ολομέλειά της. Η Ολομέλεια μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, αφού η απόφασή της, με τίτλο «Η τρέχουσα στιγμή και τα καθήκοντα των Ελλήνων κομμουνιστών - έκκληση προς τα μέλη του ΚΚΕ», ήταν η σπίθα που θ' ανάψει τη φωτιά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.Ηδη από τον Απρίλη του 1941 η γερμανική μπότα του καταχτητή κυριαρχεί στην Ελλάδα και ο λαός της στενάζει κάτω από το χιτλερικό ιμπεριαλιστικό στρατό και τα ντόπια στηρίγματά του (κυβέρνηση Τσολάκογλου, κρατικός μηχανισμός).Πρέπει να πούμε εδώ πως οι επιλογές της άρχουσας τάξης της Ελλάδας μετά την εισβολή των Γερμανών δεν ήταν ενιαίες, πράγμα εντελώς φυσιολογικό, αφού υπάρχουν και τα ιδιαίτερα συμφέροντα τμημάτων της. Αυτό αντανακλάται και στις συμμαχίες της χώρας με τα άλλα κράτη. Μπορεί βεβαίως το Μεταξικό καθεστώς να ταυτιζόταν ιδεολογικά με το χιτλερισμό, αλλά παίρνοντας υπόψη τα γενικά συμφέροντα της αστικής τάξης, τα οποία διαπλέκονταν βασικά με τον αγγλογαλλικό ιμπεριαλισμό, να μην τάχτηκε στο πλευρό του γερμανικού ιμπεριαλισμού με το ξέσπασμα του πολέμου. Μετά όμως την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα και την κατοχή της, συνέβη το εξής. Το τμήμα της αστικής τάξης που είχε οικονομικοπολιτικές σχέσεις με τους Αγγλογάλλους φρόντισε να φύγει από την Ελλάδα για τη Μέση Ανατολή, το δε τμήμα της που είχε ανάλογες σχέσεις με τους Γερμανούς, να μείνει στην Ελλάδα και να εγκαθιδρύσει το κατοχικό καθεστώς με διάφορα πολιτικά σχήματα και πρόσωπα και ένα κρατικό μηχανισμό, που, όπως αποδείχτηκε μετά την απελευθέρωση, ήταν ένας από τους πιο καλούς μηχανισμούς, εξασφάλισης της εξουσίας του κεφαλαίου στο σύνολό του.Ο χαρακτήρας του πολέμουΗ απόφαση της ΚΕ (ΚΚΕ - Επίσημα Κείμενα, τ. 5ος, σελ. 36-40) κάνει εκτίμηση του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα του πολέμου:



«1. Η ανθρωπότητα περνάει την πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της. Απ' άκρη σ' άκρη της Γης απλώνονται όλο και πιο πολύ οι φλόγες του δεύτερου ιμπεριαλιστικού πολέμου, που έχει σκοπό το ξαναμοίρασμα της Γης(...)».



Ταυτόχρονα εκτιμά ότι η υπεράσπιση και η νίκη της ΕΣΣΔ στον πόλεμο (ήδη από τις 22 του Ιούνη 1941 είχε δεχτεί τη χιτλερική επίθεση), ταυτίζεται με την αντιφασιστική πάλη των λαών.



«2. (...) Η υπεράσπιση της Σοβιετικής Ενωσης, η υποστήριξη της νίκης της με όλα τα μέσα είναι ύψιστο καθήκον κάθε κομμουνιστή, κάθε εργαζόμενου ανθρώπου που θέλει τη λευτεριά της χώρας του από το φασιστικό ζυγό. Οι κομμουνιστές ποτέ δεν ξεχνάνε, πως σε τελευταία ανάλυση η Σοβιετική Ενωση είναι ο κοινός εχθρός όλων των ιμπεριαλιστών. Ομως, οι κομμουνιστές οφείλουν να δουν, ότι στο σημερινό στάδιο της αντισοβιετικής επίθεσης ο φασισμός είναι ο κύριος εχθρός όχι μόνον του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους, αλλά και κάθε δημοκρατικής κατάκτησης του λαού. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια που θα τείνει στη συντριβή του φασισμού και στην υπεράσπιση της Σοβιετικής Ενωσης...». https://www.rizospastis.gr/story.do?id=1860695



ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ? ΓΙΑΤΙ ΙΔΡΥΣΑΝ ΤΟ ΕΑΜ? ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ..









