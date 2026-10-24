Δόξα και τιμή στους πεσόντες Ιερολοχίτες – Το ετήσιο μνημόσυνο στο Πεδίον του Άρεως

Το ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες Ιερολοχίτες πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στο Μνημείο Ιερολοχιτών στο Πεδίον το...

Το ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες Ιερολοχίτες πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στο Μνημείο Ιερολοχιτών στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα.Στην τελετή παρέστη ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη.Παρουσία εκπροσώπων των Ενόπλων ΔυνάμεωνΣτο μνημόσυνο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί.Παρόντες ήταν επίσης οι Ακόλουθοι Άμυνας της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και Εφέδρων Καταδρομέων – Ιερολοχιτών.Στην τελετή και συγγενείς των πεσόντωνΣτην εκδήλωση παρέστη ακόμη η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών – Πάρκων και Υγείας Ζώων της Περιφέρειας Αττικής Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού, καθώς και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δημοτικής Πινακοθήκης και Διεθνών Σχέσεων Δήμου Παπάγου – Χολαργού Δήμητρα Ρουφογάλη.