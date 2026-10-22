Συνελήφθη Ουκρανός στην Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Ουκρανός υπήκοος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στο Βρανδεμβούργο ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπο...



Ο Ουκρανός φέρεται να είχε συγκεντρώσει και διαβιβάσει σε ρωσική μυστική υπηρεσία πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων, πυρομαχικών και εκρηκτικών.



O Vadym Y., όπως κατονομάστηκε από τους εισαγγελείς φέρεται να συνέλεξε «λεπτομέρειες σχετικά με την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, καθώς και πληροφορίες για το προσωπικό και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε τοποθεσίες που προορίζονται για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ», όπως ανακοινώθηκε.



Συνελήφθη ανατολικά του Βερολίνου, στην περιοχή Όντερ-Σπρεε του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου, από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας, βάσει πληροφοριών από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας BfV, ανέφεραν.



«Τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, ο Βαντίμ Γ. βρισκόταν σε επαφή με μια ρωσική υπηρεσία πληροφοριών μέσω ενός ενδιάμεσου», ανέφεραν οι εισαγγελείς στην ανακοίνωσή τους.



Πρόσθεσαν ότι συγκέντρωσε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, αλλά επίσης «στοχεύσε συγκεκριμένα σε άτομα εντός της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας» για να αποκτήσει άλλες πληροφορίες.



Η Γερμανία είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας ενώ το Βερολίνο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Μόσχα ότι διεξάγει μια «υβριδική» εκστρατεία κατασκοπείας και δολιοφθοράς.



Ο Μάρτιν Γέγκερ, επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας κατασκοπείας BND, δήλωσε στους νομοθέτες αυτόν τον μήνα ότι ο ακήρυχτος «σκιώδης πόλεμος» της Ρωσίας εναντίον της Γερμανίας και των συμμάχων της κλιμακώνεται περαιτέρω και έχει «προσλάβει έναν νέο, πιο επικίνδυνο χαρακτήρα».

Ουκρανός υπήκοος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στο Βρανδεμβούργο ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας.