Ο Α/ΓΕΣ συνεχάρη τους πρωτοετείς Ευέλπιδες για την εισαγωγή τους στη Σχολή

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Στ...





Κατά την επίσκεψή του, ο Αρχηγός ενημερώθηκε για το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της και απηύθυνε ομιλία στους Ευέλπιδες Ιης και IVης Τάξης, όπου συνεχάρη τους πρωτοετείς Ευέλπιδες για την εισαγωγή τους στη Σχολή, υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης, της πειθαρχίας και της προσήλωσης στο καθήκον για τη διαμόρφωση των μελλοντικών Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και παρείχε τις απαραίτητες κατευθύνσεις.





Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), στη Βάρη Αττικής.