Αυτή είναι η σπανιότερη εικόνα εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό από απόκρυφο ευαγγέλιο – Φωτο





Η σπάνια αυτή εικόνα της Παναγίας φέρει τον τίτλο «Τα πρώτα βήματα του Χριστού» και απεικονίζει την Παναγία με τον Ιησού ως μικρό παιδί να τον βοηθά να κάνει τα πρώτα του βήματα.









Πρόκειται αναμφισβήτητα για την πιο πιο παλιά εικόνα της Παναγίας που υπάρχει στον ορθόδοξο κόσμο. Βρίσκεται στη Μονή Λειμώνος στη Λέσβο και χρονολογείται περί τα τέλη του 16ου αιώνα.Τα χαρακτηριστικά Του παραπέμπουν μάλλον στην ηλικία των δύο ή τριών ετών περισσότερο,παρά στην ηλικία κατά την οποία αρχίζουν τα παιδιά να βηματίζουν.Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ;Η συγκεκριμένη εικόνα της Παναγίας θεωρείται μοναδική στον κόσμο ως προς τη θεματολογία της. Το αξιοπερίεργο, μάλιστα, είναι ότι ούτε στα Ευαγγέλια, ούτε στα Απόκρυφα Ευαγγέλια καταγράφεται κάποιο σχετικό επεισόδιο, οπότε δημιουργούνται φυσιολογικά ερωτηματικά για την προέλευση της παράστασης.Η πιθανότερη ερμηνεία είναι να προέρχεται από το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, στο οποίο γίνεται λόγος για την παιδική ηλικία της Παναγίας και τα πρώτα επτά βήματά της.Χωρίς αμφιβολία η εικόνα είναι έργο πολύ καλού ζωγράφου, ο οποίος εργάστηκε, όπως φαίνεται, σύμφωνα με την τεχνοτροπία της κρητικής σχολής.Με βάση αυτήν την εικόνα αρκετοί αγιογράφοι έχουν εμπνευσθεί και έχουν δημιουργήσει παρόμοια έργα.Η συγκεκριμένη (πάνω) για παράδειγμα είναι μια σύγχρονη εικόνα που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ (φωτο Σοφία Σιατραβάνη).