Τα δοξασμένα και ηρωικά ρητά του ελληνικού στρατού - Οι τιμημένες φράσεις που συνοδεύουν τα εμβλήματα όπλων και σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας

Τόσο oι παραστάσεις όσο και τα αποφθέγματα που υιοθετούν τα τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για το έθνο...











Γενικό Επιτελείο Στρατού







Ο δικέφαλος αετός έχει για τη χώρα μας ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού χρησιμοποιούνταν ήδη από την αρχαία Ελλάδα ως σύμβολο της θεϊκής εξουσίας. Στα βυζαντινά χρόνια σήμαινε την άγρυπνη επιτήρηση, τη γενναιότητα και την ελευθερία, φτάνοντας ως τα σήμερα να συμβολίζει την αδούλωτη ελληνική ψυχή και τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Ο δικέφαλος αετός έχει για τη χώρα μας ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού χρησιμοποιούνταν ήδη από την αρχαία Ελλάδα ως σύμβολο της θεϊκής εξουσίας. Στα βυζαντινά χρόνια σήμαινε την άγρυπνη επιτήρηση, τη γενναιότητα και την ελευθερία, φτάνοντας ως τα σήμερα να συμβολίζει την αδούλωτη ελληνική ψυχή και τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.



Όσο για το ρητό, είναι απόσπασμα του επιταφίου που εκφώνησε ο Περικλής κατά την ταφή των πεσόντων του Πελοποννησιακού Πολέμου και αναφέρεται στον Θουκυδίδη («Ους νυν υμείς ζηλώσαντες καί τό εύδαιμον τό ελεύθερον το δέ ελεύθερον το εύψυχον κρίναντες, μή περιοράσθε τούς πολεμικούς κινδύνους»). Μας λέει πως η ελευθερία στηρίζεται στη γενναιότητα.



1η Στρατιά







Η μακεδονική ασπίδα με τον Ήλιο της Βεργίνας φανερώνει τη δύναμη αλλά και την αποφασιστικότητα της 1ης Στρατιάς να μην προβεί ποτέ σε συμβιβασμό με τον εχθρό. «Εφόσον πορεύεται τον ίδιο δρόμο», μας λέει το ρητό, που είναι η απάντηση που έδωσαν οι Αθηναίοι πριν από τη μάχη των Πλαταιών στον Μαρδόνιο που πρότεινε διχαστική ειρήνη στους Αθηναίους (αναφέρεται στον Ηρόδοτο): «Νυν τε απάγελλε Μαρδονίω, ως Αθηναίοι λέγουσι εστ' αν ο ήλιος την αυτήν οδόν ίη τη περ και νυν έρχεται, μήκοτε ομολογήσειν ημέας Ξέρξη αλλά»… Η μακεδονική ασπίδα με τον Ήλιο της Βεργίνας φανερώνει τη δύναμη αλλά και την αποφασιστικότητα της 1ης Στρατιάς να μην προβεί ποτέ σε συμβιβασμό με τον εχθρό. «Εφόσον πορεύεται τον ίδιο δρόμο», μας λέει το ρητό, που είναι η απάντηση που έδωσαν οι Αθηναίοι πριν από τη μάχη των Πλαταιών στον Μαρδόνιο που πρότεινε διχαστική ειρήνη στους Αθηναίους (αναφέρεται στον Ηρόδοτο): «Νυν τε απάγελλε Μαρδονίω, ως Αθηναίοι λέγουσι εστ' αν ο ήλιος την αυτήν οδόν ίη τη περ και νυν έρχεται, μήκοτε ομολογήσειν ημέας Ξέρξη αλλά»…



Α’ Σώμα Στρατού







Η φράση του Λεωνίδα, πλάι στην περικεφαλαία και το δόρυ του, συμβολίζουν τη θέληση του Α’ ΣΣ να αγωνιστεί μέχρις εσχάτων, όπως ακριβώς και ο βασιλιάς της Σπάρτης με τους γενναίους του: «Πάλιν δε Ξέρξου γράψαντος ‘‘πέμψον τά όπλα’’ αντέγραψε ‘‘μολών λαβέ’’», μαρτυρεί ο Πλούταρχος… Η φράση του Λεωνίδα, πλάι στην περικεφαλαία και το δόρυ του, συμβολίζουν τη θέληση του Α’ ΣΣ να αγωνιστεί μέχρις εσχάτων, όπως ακριβώς και ο βασιλιάς της Σπάρτης με τους γενναίους του: «Πάλιν δε Ξέρξου γράψαντος ‘‘πέμψον τά όπλα’’ αντέγραψε ‘‘μολών λαβέ’’», μαρτυρεί ο Πλούταρχος…



Β’ Σώμα Στρατού







Άλλη μια θρυλική φράση παρμένη από την ελληνική αρχαιότητα, συνταιριάζεται με την ασπίδα και τα χιαστί δόρατα του πολεμιστή της αρχαίας Σπάρτης. Η ρώμη και η μαχητικότητα των αρχαίων Σπαρτιατών απαθανατίστηκαν στο «Ή ταν ή επί τας», «ή αυτήν ή επάνω σ’ αυτήν», δηλαδή… Άλλη μια θρυλική φράση παρμένη από την ελληνική αρχαιότητα, συνταιριάζεται με την ασπίδα και τα χιαστί δόρατα του πολεμιστή της αρχαίας Σπάρτης. Η ρώμη και η μαχητικότητα των αρχαίων Σπαρτιατών απαθανατίστηκαν στο «Ή ταν ή επί τας», «ή αυτήν ή επάνω σ’ αυτήν», δηλαδή…



Γ’ Σώμα Στρατού







Ο σταυρός προασπίζεται από ασπίδα που φέρει κι αυτή σταυρό, σύμβολο της κραταιότητας των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Όσο για τα τέσσερα «Β» στις γωνίες του βυζαντινού σταυρού, σημαίνουν «Βασιλεύς Βασιλέων» και «Βασιλεύων Βασιλευόντων». Το ρητό μάς λέει πως «δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας»… Ο σταυρός προασπίζεται από ασπίδα που φέρει κι αυτή σταυρό, σύμβολο της κραταιότητας των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Όσο για τα τέσσερα «Β» στις γωνίες του βυζαντινού σταυρού, σημαίνουν «Βασιλεύς Βασιλέων» και «Βασιλεύων Βασιλευόντων». Το ρητό μάς λέει πως «δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας»…



Δ’ Σώμα Στρατού







Δύο περικεφαλαίες και ένα ξίφος, τα αντιπροσωπευτικότερα πολεμικά εξαρτήματα των πολεμιστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προβάλλονται μέσα στο γαλανό του ελληνικού ουρανού. «Με το ξίφος έλυσε τον δεσμό», μας λέει ο Φλάβιος Αρριανός στην «Αλεξάνδρου Ανάβαση» για το κοφτερό μυαλό του μακεδόνα στρατηλάτη… Δύο περικεφαλαίες και ένα ξίφος, τα αντιπροσωπευτικότερα πολεμικά εξαρτήματα των πολεμιστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προβάλλονται μέσα στο γαλανό του ελληνικού ουρανού. «Με το ξίφος έλυσε τον δεσμό», μας λέει ο Φλάβιος Αρριανός στην «Αλεξάνδρου Ανάβαση» για το κοφτερό μυαλό του μακεδόνα στρατηλάτη…





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Αντλώντας έμπνευση από τα ένδοξα έπη του 1821 και του 1940, αλλά και από τις ελληνικές περιπέτειες της αρχαιότητας και του Βυζαντίου, ο ελληνικός στρατός δεν στερείται δημιουργικότητας όταν φτιάχνει τα εμβλήματά του.Τα οποία παντρεύονται με επιγραμματικές φράσεις που λένε κάτι σε όλους μας, συνθέτοντας ένα τελικό αποτέλεσμα βαρύ σαν Ιστορία.Καθένα με τη δική του πορεία αλλά και το δικό του ειδικό βάρος, τα ρητά των ενόπλων δυνάμεών μας είναι τα τροχιοδεικτικά της ελευθερίας αλλά και τα σύμβολα που εγγυώνται την αυτοδιάθεση του έθνους.Στρατός Ξηράς, Αεροπορία και Ναυτικό καταβυθίστηκαν λοιπόν στο γενναίο και χιλιοτραγουδισμένο ελληνικό παρελθόν αναζητώντας φωτεινούς συνοδοιπόρους για τα σύγχρονα πεπραγμένα τους…