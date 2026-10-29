«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ιστορικό ντεμπούτο για Barak, David’s Sling, Spyder και Drone Dome στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Στη φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά συστήματα ισραηλινής κατασκευής που αποτελούν τον «πυρήν...



Αναλυτικά οι εξοπλισμοί της «Ασπίδας του Αχιλλέα»:



Όχημα Διοίκησης και Ελέγχου τύπου «DRONE DOME»



Αποτελεί σύστημα υψηλής τεχνολογίας το οποίο απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό και γνώσεις. Χρησιμοποιείται τακτικά ως μέσο συλλογής πληροφοριών SIGINT (SIGNAL INTELLIGENCE), εν μέρει ΙΜΙΝΤ (IMAGERY INTELLIGENCE), αλλά και για την αντιμετώπιση ΣμηΕΑ, με βάση τις προδιαγραφές του.



Δύναται να παρεμβάλει το σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS), καθώς και τα μέσα επικοινωνίας, μετάδοσης εικόνας, ναυτιλίας, πλοήγησης εχθρικών ΣμηΕΑ ή αεροσκαφών, στόχων επιφανείας, κατά περίπτωση σε συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων.





Σύστημα τύπου Drone Dome της «Ασπίδας του Αχιλλέα»



Παράλληλα είναι δυνατή η λήψη φυσικών εικόνων (ΙΜΙΝΤ) μέσων των καμερών που διαθέτει, καθώς και εικόνων ηλεκτρονικής απεικόνισης, μέσω της οθόνης του ραντάρ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας του Ηλεκτρονικού Πεδίου Μάχης και είναι δυνατόν να διαθέτει ανανεωμένη εικόνα σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Πυραυλικό σύστημα «SPYDER»



Το σύγχρονο αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα μέσου βεληνεκούς «SPYDER» είναι αυτοκινούμενο, παντός καιρού, με δυνατότητα κάλυψης RADAR 360 μοιρών, ανθεκτικό σε επιθέσεις κορεσμού Αεράμυνας και με αυξημένες δυνατότητες λειτουργίας σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου.



Διαθέτει σύγχρονο AESA RADAR, πολλαπλών λειτουργιών, το οποίο δύναται να αποκαλύψει και να παρακολουθεί το σύνολο των εναέριων απειλών, σε αποστάσεις (τουλάχιστον) 150km, με δυνατότητα διασύνδεσης στα συστήματα Διοίκηση και Έλεγχος (C2 – Command and Control) του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου. Πυραυλικό σύστημα SPYDER



Ο εκτοξευτής φέρει σύγχρονους αντιαεροπορικούς πυραύλους DERBY, ενεργής καθοδήγησης, οι οποίοι διαθέτουν αυτόνομο ραντάρ και δεν απαιτείται η χρήση του ραντάρ του οπλικού συστήματος και PYTHON με υπέρυθρη ημιενεργή καθοδήγηση, κάνοντας χρήση οπτικού υπέρυθρου αισθητήρα.



Με τη δυνατότητα λειτουργίας των Ηλεκτροοπτικιών (ΕΟ) και υπέρυθρων (IR) παθητικών αισθητήρων, η ανίχνευση και παρακολούθηση στόχων πραγματοποιείται χωρίς εκπομπή ραντάρ, μεταφέροντας την εικόνα τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.



Δύνανται να αναχαιτίσουν το σύνολο των σύγχρονων απειλών, επιτυγχάνοντας πολυεπίπεδη – πολυστρωματική άμυνα, σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις, έως 80 χιλιόμετρα.



Πυραυλικό σύστημα τύπου «BARAK MX»



Το οπλικό σύστημα «BARAK MX» είναι ένα αντιαεροπορικό αυτοκινούμενο οπλικό σύστημα, το οποίο δύναται να χρησιμοποιήσει μία ποικιλία κατευθυνόμενων βλημάτων, κατάλληλων για μικρές έως και μεγάλες αποστάσεις (35 – 70 – 150 χιλιομέτρων), για κάθε είδους ιπτάμενη απειλή, όπως Air Breathing Targets (ΑΒΤ), Theatre Ballistic Missiles (TBMs), ελικόπτερα, UAV, drones, κατευθυνόμενα πυρομαχικά και πυραύλους πλεύσης.



Τα κατευθυνόμενα βλήματα των εν λόγω οπλικών συστημάτων είναι ενεργής καθοδήγησης και έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα απειλών. Σύστημα τύπου Drone Dome της «Ασπίδας του Αχιλλέα»Παράλληλα είναι δυνατή η λήψη φυσικών εικόνων (ΙΜΙΝΤ) μέσων των καμερών που διαθέτει, καθώς και εικόνων ηλεκτρονικής απεικόνισης, μέσω της οθόνης του ραντάρ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας του Ηλεκτρονικού Πεδίου Μάχης και είναι δυνατόν να διαθέτει ανανεωμένη εικόνα σε τακτά χρονικά διαστήματα.Το σύγχρονο αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα μέσου βεληνεκούς «SPYDER» είναι αυτοκινούμενο, παντός καιρού, με δυνατότητα κάλυψης RADAR 360 μοιρών, ανθεκτικό σε επιθέσεις κορεσμού Αεράμυνας και με αυξημένες δυνατότητες λειτουργίας σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου.Διαθέτει σύγχρονο AESA RADAR, πολλαπλών λειτουργιών, το οποίο δύναται να αποκαλύψει και να παρακολουθεί το σύνολο των εναέριων απειλών, σε αποστάσεις (τουλάχιστον) 150km, με δυνατότητα διασύνδεσης στα συστήματα Διοίκηση και Έλεγχος (C2 – Command and Control) του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου.Πυραυλικό σύστημα SPYDERΟ εκτοξευτής φέρει σύγχρονους αντιαεροπορικούς πυραύλους DERBY, ενεργής καθοδήγησης, οι οποίοι διαθέτουν αυτόνομο ραντάρ και δεν απαιτείται η χρήση του ραντάρ του οπλικού συστήματος και PYTHON με υπέρυθρη ημιενεργή καθοδήγηση, κάνοντας χρήση οπτικού υπέρυθρου αισθητήρα.Με τη δυνατότητα λειτουργίας των Ηλεκτροοπτικιών (ΕΟ) και υπέρυθρων (IR) παθητικών αισθητήρων, η ανίχνευση και παρακολούθηση στόχων πραγματοποιείται χωρίς εκπομπή ραντάρ, μεταφέροντας την εικόνα τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.Δύνανται να αναχαιτίσουν το σύνολο των σύγχρονων απειλών, επιτυγχάνοντας πολυεπίπεδη – πολυστρωματική άμυνα, σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις, έως 80 χιλιόμετρα.Το οπλικό σύστημα «BARAK MX» είναι ένα αντιαεροπορικό αυτοκινούμενο οπλικό σύστημα, το οποίο δύναται να χρησιμοποιήσει μία ποικιλία κατευθυνόμενων βλημάτων, κατάλληλων για μικρές έως και μεγάλες αποστάσεις (35 – 70 – 150 χιλιομέτρων), για κάθε είδους ιπτάμενη απειλή, όπως Air Breathing Targets (ΑΒΤ), Theatre Ballistic Missiles (TBMs), ελικόπτερα, UAV, drones, κατευθυνόμενα πυρομαχικά και πυραύλους πλεύσης.Τα κατευθυνόμενα βλήματα των εν λόγω οπλικών συστημάτων είναι ενεργής καθοδήγησης και έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα απειλών.





Πυραυλικό σύστημα BARAK MX



Διαθέτουν αυτόνομο ηλεκτρομαγνητικό ραντάρ, το οποίο ενεργοποιείται κατά την τελική φάση της πτήσης, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτό από τον ιπτάμενο στόχο.



Πύραυλοι για το σύστημα αεράμυνας «DAVID’S SLING»



Το πυραυλικό σύστημα «DAVID SLING» έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα απειλών, από βαλλιστικούς πυραύλους έως προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη ή πυραύλους cruise.



To κατευθυνόμενοο βλήμα τύπου STUNNER το οποίο διαθέτει, είναι ενεργής καθοδήγησης και είναι ικανό να αναχαιτίζει στόχους σε ύψη έως 15 χιλιόμετρα, με ταχύτητα έως 7,5 Mach, σε απόσταση έως 130 χιλιομέτρων. Χρησιμοποιεί κινητήρα δύο σταδίων στερεού καυσίμου πολλαπλών φάσεων. Πυραυλικό σύστημα BARAK MXΔιαθέτουν αυτόνομο ηλεκτρομαγνητικό ραντάρ, το οποίο ενεργοποιείται κατά την τελική φάση της πτήσης, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτό από τον ιπτάμενο στόχο.Το πυραυλικό σύστημα «DAVID SLING» έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα απειλών, από βαλλιστικούς πυραύλους έως προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη ή πυραύλους cruise.To κατευθυνόμενοο βλήμα τύπου STUNNER το οποίο διαθέτει, είναι ενεργής καθοδήγησης και είναι ικανό να αναχαιτίζει στόχους σε ύψη έως 15 χιλιόμετρα, με ταχύτητα έως 7,5 Mach, σε απόσταση έως 130 χιλιομέτρων. Χρησιμοποιεί κινητήρα δύο σταδίων στερεού καυσίμου πολλαπλών φάσεων.





Πύραυλοι τύπου Stunner Derby και Booster Python του συστήματος αεράμυνας τύπου David’s Sling



Σε αντίθεση με πολλούς άλλους πυραύλους, ο πύραυλος αεράμυνας τύπου STUNNER δεν φέρει πολεμική κεφαλή. Αντιθέτως, καταστρέφει τους στόχους μέσω πρόσκρουσης, κάνοντας χρήση της κινητικής του ενέργειας (HIT TO KILL).



Το ιδιαίτερο ασύμμετρο ρύγχος του φιλοξενεί δύο προηγμένους αισθητήρες, για τελική καθοδήγηση, έναν ηλεκτροπτικό/υπέρυθρο και ένα ραντάρ για λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πύραυλοι τύπου Stunner Derby και Booster Python του συστήματος αεράμυνας τύπου David’s SlingΣε αντίθεση με πολλούς άλλους πυραύλους, ο πύραυλος αεράμυνας τύπου STUNNER δεν φέρει πολεμική κεφαλή. Αντιθέτως, καταστρέφει τους στόχους μέσω πρόσκρουσης, κάνοντας χρήση της κινητικής του ενέργειας (HIT TO KILL).Το ιδιαίτερο ασύμμετρο ρύγχος του φιλοξενεί δύο προηγμένους αισθητήρες, για τελική καθοδήγηση, έναν ηλεκτροπτικό/υπέρυθρο και ένα ραντάρ για λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Στη φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά συστήματα ισραηλινής κατασκευής που αποτελούν τον «πυρήνα» του ενιαίου δικτύου αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας που αναπτύσσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, γνωστό και ως «Ασπίδα του Αχχιλέα».Για δεύτερη συνεχόμενη φορά παρουσιάστηκε στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου το Τμήμα Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας, στο οποίο μεταξύ άλλων συμμετείχαν πυραυλικά συστήματα και εξοπλισμοί από την «Ασπίδα του Αχιλλέα».Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον του κοινού στράφηκε στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλά και εγχώριας παραγωγής συστήματα, όπως, μεταξύ άλλων, ο «Πυρπολητής» κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς επίσης και συστήματα κατασκευασμένα από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).