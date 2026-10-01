Πολεμική Αεροπορία: Έγγραφο ενδιαφέρον προς τις ΗΠΑ για έξι προηγμένα όπλα – AIM-120D, AIM-260 JATM, AIM-9X, JASSM-ER, Harpoon και StormBreaker

Στην άμεση αποστολή εγγράφου ενδιαφέροντος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση έξι προηγμένων όπλων προχωρά, σύμφωνα με πληροφορ...

Στην άμεση αποστολή εγγράφου ενδιαφέροντος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση έξι προηγμένων όπλων προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, η Πολεμική Αεροπορία. Το Αεροπορικό Επιτελείο επιδιώκει να ανοίξει εγκαίρως τον δρόμο για ένα νέο πακέτο όπλων αεροπορικής υπεροχής, ναυτικής κρούσης και προσβολής επίγειων στόχων, με χρονικό ορίζοντα την έλευση των ελληνικών F-35 στα τέλη της δεκαετίας.Στο «Letter of Interest», δηλαδή στο έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα περιλαμβάνονται οι πύραυλοι αέρος–αέρος AIM-120D AMRAAM, AIM-260 JATM και AIM-9X Sidewinder, ο αντιπλοϊκός AGM-84 Harpoon, ο πύραυλος cruise AGM-158 JASSM-ER και η κατευθυνόμενη βόμβα μικρής διαμέτρου GBU-53/B StormBreaker, γνωστή και ως SDB II.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το έγγραφο θα αναφέρεται σε συγκεκριμένες ζητούμενες ποσότητες ανά όπλο. Στόχος είναι οι παραδόσεις να συντονιστούν με την ένταξη των νέων μαχητικών, ώστε η μετάβαση στην πέμπτη γενιά να συνοδευτεί από τη δημιουργία των απαραίτητων αποθεμάτων σύγχρονων πυρομαχικών. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση των F-16 Viper με όσα από τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική διαμόρφωσή τους.Τα όπλα ανεβαίνουν στην κορυφή των προτεραιοτήτωνΗ επικείμενη κίνηση αποτυπώνει τη βαρύτητα που δίνει πλέον η Πολεμική Αεροπορία στον επανεξοπλισμό των μαχητικών της. Η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, η παρουσία των Rafale και η προγραμματισμένη απόκτηση F-35 διαμορφώνουν έναν ισχυρό συνδυασμό πλατφορμών. Η πλήρης αξιοποίηση αυτών των αεροσκαφών, όμως, προϋποθέτει όπλα αντίστοιχων δυνατοτήτων, επαρκείς ποσότητες και συνεχή υποστήριξη.Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα των πληρωμάτων να αξιοποιούν τα σύγχρονα ραντάρ, τους αισθητήρες και τις ζεύξεις δεδομένων για εμπλοκές σε μεγαλύτερες αποστάσεις και για προσβολές υψηλής ακρίβειας. Το νέο πακέτο έρχεται να διευρύνει τις επιλογές του Επιτελείου, συμπληρώνοντας το υφιστάμενο οπλοστάσιο και προσθέτοντας δυνατότητες σε διαφορετικές κατηγορίες αποστολών.Η επιδίωξη αφορά συνολικά την επιχειρησιακή ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας. Δεν σημαίνει ότι όλα τα αμερικανικά όπλα θα τοποθετηθούν σε κάθε τύπο μαχητικού, ούτε ότι περιλαμβάνεται ενσωμάτωσή τους στα Rafale τα οποία άλλωστε διαθέτουν ήδη στη φαρέτρα τους πανίσχυρα όπλα μεταξύ των οποίων και τους Meteor. Η αξιοποίηση κάθε συστήματος συνδέεται με την πιστοποίηση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, την έκδοση λογισμικού και τη διαμόρφωση που τελικά θα παραλάβει η Ελλάδα.