Θεσσαλονίκη: Σε 6 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ μετά τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης

Συνολικά σε έξι προσαγωγές προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) η ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν στο ...

Συνολικά σε έξι προσαγωγές προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) η ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ.Υπενθυμίζεται πως η σύγκρουση των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ έγινε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, όταν αριστερές ομάδες και οργανώσεις επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης που έχει προγραμματιστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.Μάλιστα λίγο αργότερα σημειώθηκε νέος κύκλος επεισοδίων, όταν κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ με πέτρες και άλλα αντικείμενα κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.Οι αστυνομικοί και στις δύο περιπτώσεις απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.