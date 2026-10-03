Αγνοείται Δημοτικός Υπάλληλος στη Γορτυνία... Άκαρπες οι εως τώρα έρευνες από την 6η ΕΜΑΚ!

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δημοτικού υπαλλήλου στη Γορτυνία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμ...

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δημοτικού υπαλλήλου στη Γορτυνία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Γορτυνίας.Ο δημοτικός υπάλληλος συμμετείχε σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απομακρύνθηκε από το όχημα και εισήλθε σε δασική έκταση, χωρίς στη συνέχεια να επιστρέψει.Μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του παραμένουν άκαρπες, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στην περιοχή.Στην επιχείρηση συμμετέχει και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, που πραγματοποιεί έρευνες στη δασική έκταση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.