Συνελήφθη 47χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε και αποπειράθηκε να βιάσει την πρώην σύντροφό του

Στιγμές τρόμου κατήγγειλε ότι έζησε μια 31χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αποπει...



Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο σπίτι του 47χρονου. Η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε και στη συνέχεια αποπειράθηκε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.



Μετά την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές, ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού, και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Στιγμές τρόμου κατήγγειλε ότι έζησε μια 31χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αποπειράθηκε να τη βιάσει.