Τα 4 Sig Sauer έργα τέχνης που εξοπλίζουν την Φρουρά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη









H Sig Sauer κατασκεύασε μια τετράδα πιστολιών που αποτελούν έργα τέχνης, προκειμένου να εξοπλίσει την αμερικανική Φρουρά του μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη.Τηρώντας τις ίδιες προδιαγραφές με το πρότυπο M17s, το οποίο είναι μια παραλλαγή του Sig P320, τα τέσσερα πιστόλια της Φρουράς έχουν σχεδιαστεί με πλαίσιο αλουμινίου χωρίς ράγες προσάρτησης, ολισθητήρα από ανοξείδωτο ατσάλι που έχει επεξεργαστεί κατάλληλα ώστε να εντυπωσιάζει με το γυάλισμα του, ένθετα από ξύλο στην λαβή ξύλου, και γεμιστήρα 21 φυσιγγίων 9 mm.Σχεδόν κάθε ορατό χαρακτηριστικό των όπλων δημιουργήθηκε ως χαιρετισμός στον Άγνωστο Στρατιώτη. Μαρμάρινη σκόνη από τον τάφο γεμίζει το τα σκοπευτικά. Οι γεμιστήρες φέρουν χάραξη με τον μοναδικό μητρώο της Φρουράς ενώ έχουν και μια πλάκα από αλουμίνιο με χαραγμένα τα ονόματα των τριών γυναικείων μορφών που εμφανίζονται στον Τάφο – της Ειρήνης, της Νίκης και της Ανδρείας, οι οποίες απεικονίζονται και σε ανάγλυφη πλάκα πάνω στον ολισθητήρα μπροστά από τα πίσω σκοπευτικά.Οι ξύλινες λαβές προέρχονται από το κατάστρωμα του προστατευόμενου καταδρομικού USS Olympia, πρώην ναυαρχίδα του Commodore Dewey στον ισπανο-αμερικανικό πόλεμο που αργότερα έφερε στην πατρίδα τον Άγνωστο Στρατιώτη του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου το 1921.Τα ίδια τα πιστόλια φέρουν τα ονόματα: Σιωπή, Σεβασμός, Αξιοπρέπεια και Επιμονή, χαραγμένα στην κάτω πλευρά του πλαισίου. «Η αξιοπρέπεια και η επιμονή αντιπροσωπεύουν τον όρκο των Φρουρών ενώ η σιωπή και ο σεβασμός αντιπροσωπεύουν την στάση του κοινό στο Εθνικό Νεκροταφείο του Arlington όταν επισκέπτονται τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη και κατά τη διάρκεια της αλλαγής της Φρουράς» σημειώνει η Sig Sauer.Η ακολουθία των σειριακών αριθμών των πιστόλων - LS02JUL37A21 (Σιωπή), LS02JUL37B21 (Σεβασμός), LS02JUL37C21 (Αξιοπρέπεια), LS02JUL37D21 (Επιμονή) – επίσης αποτελεί αναφορά στην ιστορία της Παλαιάς Φρουράς σε σχέση με τον Τάφο:Το "LS" αντιπροσωπεύει τη γραμμή έξι του όρκου των Φρουρών, "Η τελειότητα αποτελεί το πρότυπό μου.".Το "02JUL37" σηματοδοτεί την πρώτη 24ωρη φρουρά που ξεκίνησε στον Τάφο του Άγνωστου στις 3 Ιουλίου 1937Το "21" αποτελεί συμβολικό αριθμό στις στρατιωτικές τελετές. Για παράδειγμα η απόδοση τιμών γίνεται από άγημα 21 ενόπλων, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία για την Φρουρά καθώς «ο Φρουρός, διασχίζει ένα διάδρομο με ελαστικό επίστρωμα σε ακριβώς 21 βήματα, στη συνέχεια, γυρνάει προς τον Τάφο για 21 δευτερόλεπτα, γυρίζει ξανά και σταματά για άλλα 21 δευτερόλεπτα, προτού ανατρέξει τα βήματά του επιστρέφοντας στην αρχική του θέση»Πηγή: guns.com