Αυτά τα ταγάρια μας κουνιούνται... Στην Τουρκία 31,2% η ανεργία – Μία μεγάλη τουρκική οικονομική φούσκα

Το ευρέως οριζόμενο ποσοστό ανεργίας στην Τουρκία ανήλθε στο 31,2% τον Σεπτέμβριο, αυξημένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με ...

Το ευρέως οριζόμενο ποσοστό ανεργίας στην Τουρκία ανήλθε στο 31,2% τον Σεπτέμβριο, αυξημένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη 27/10 η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK).Ο δείκτης αυτός συνυπολογίζει τους ανέργους, όσους εργάζονται λιγότερες ώρες από όσες επιθυμούν, καθώς και τα άτομα που θέλουν εργασία αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν άνεργοι, όπως όσοι έχουν παραιτηθεί από την αναζήτηση εργασίας.Το στενότερο ποσοστό ανεργίας, το οποίο επικεντρώνεται σε άτομα χωρίς εργασία τα οποία αναζητούν ενεργά απασχόληση και είναι διαθέσιμα να ξεκινήσουν άμεσα, αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 8,4%.Αυτοί οι δυνητικοί εργαζόμενοι περιλαμβάνουν άτομα που επιθυμούν μια θέση εργασίας αλλά δεν την αναζητούν ενεργά, όπως όσοι έχουν χάσει την ελπίδα τους ότι θα βρουν δουλειά, καθώς και άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.Ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 198.000, φθάνοντας τα 2,967 εκατομμύρια.Ο στενότερος δείκτης εστιάζει σε άτομα χωρίς απασχόληση τα οποία αναζήτησαν εργασία τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες και είναι διαθέσιμα να ξεκινήσουν εντός δύο εβδομάδων.Από αυτόν τον υπολογισμό εξαιρούνται τα άτομα που επιθυμούν εργασία αλλά έχουν σταματήσει να την αναζητούν.Οι γυναίκες αντιστοιχούσαν σε 142.000 της μηνιαίας αύξησης της ανεργίας.Το ποσοστό ανεργίας τους αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 11,3%, σε σύγκριση με αύξηση 0,2 μονάδων στο 6,9% μεταξύ των ανδρών.Η ανεργία των νέων, η οποία καλύπτει άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών, αυξήθηκε κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 14,8%.Το ποσοστό μεταξύ των νέων γυναικών αυξήθηκε κατά 3,4 μονάδες στο 23,3%, έναντι 10,4% μεταξύ των νέων ανδρών.Η απασχόληση μειώθηκε κατά 49.000, περιοριζόμενη στα 32,445 εκατομμύρια, γεγονός που μείωσε το ποσοστό απασχόλησης στο 48,3%.Ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών μειώθηκε κατά 52.000, ενώ η απασχόληση μεταξύ των ανδρών αυξήθηκε κατά 3.000.Το ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή το μερίδιο των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω που διαθέτουν εργασία, διαμορφώθηκε στο 31,2% μεταξύ των γυναικών και στο 65,8% μεταξύ των ανδρών.Το εργατικό δυναμικό, το οποίο απαρτίζεται από τους απασχολούμενους και όσους ταξινομούνται ως άνεργοι, αυξήθηκε κατά 149.000, φθάνοντας τα 35,412 εκατομμύρια.Το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 52,7%.Η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό κατηγορίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και επικριτές της κυβέρνησης ότι χειραγωγεί τα στοιχεία για την ανεργία και τον πληθωρισμό με στόχο να συγκαλύψει το μέγεθος της οικονομικής επιδείνωσης της Τουρκίας.