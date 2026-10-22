28η Οκτωβρίου: Ανοιχτά για το κοινό πλοία του Πολεμικού Ναυτικού σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα είναι ανοιχτά για το κοινό σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη από το Σάββατο 24 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου ...



Θεσσαλονίκη: Η Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ ανοίγει για το κοινό



Στον λιμένα Θεσσαλονίκης θα καταπλεύσει η Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, η οποία θα είναι επίσης επισκέψιμη στο κοινό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου.



Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 το επισκεπτήριο θα λειτουργήσει από τις 10:00 έως τις 18:00, ενώ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 17:00.



Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι ώρες από 10:00 έως 12:00 θα είναι αφιερωμένες σε επισκέψεις σχολείων, ενώ από 12:00 έως 17:00 η Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα είναι ανοιχτά για το κοινό σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη από το Σάββατο 24 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, με τη συνοδεία μελών των πληρωμάτων, τα οποία θα παρουσιάζουν βασικά συστήματα και επιχειρησιακές δυνατότητεςΣτον λιμένα Πειραιώς θα καταπλεύσουν η Φρεγάτα ΕΛΛΗ, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων ΔΑΝΙΟΛΟΣ και το Υποβρύχιο ΜΑΤΡΩΖΟΣ.Το επισκεπτήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 από τις 11:00 έως τις 17:00, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου από τις 09:00 έως τις 17:00 και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου από τις 09:00 έως τις 17:00.Η είσοδος των επισκεπτών θα γίνεται από την πύλη Ε-11.