Συνελήφθη 27χρονος στη Μήλο που «χτύπησε» έξι σε εκκλησίες μέσα σε 15 ώρες

Στην σύλληψη ενός 27χρονου που διέρρηξε τρεις εκκλησίες και αποπειράθηκε να διαρρήξει ακόμα 3 σε διάστημα 15 ωρών στη Μήλο προχώρησαν οι ...



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 27χρονος κατηγορείται ότι την Τρίτη (20/10), από τις 5 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, έβαλε στο στόχαστρό του συνολικά έξι ιερούς ναούς του νησιού, επιχειρώντας να αφαιρέσει χρήματα από τα παγκάρια.



Σε τρεις περιπτώσεις κατάφερε να μπει στους ναούς και να αποσπάσει χρηματικά ποσά, ενώ στις υπόλοιπες τρεις οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα.



Μετά την καταγγελία των περιστατικών, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου ξεκίνησαν έρευνες και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον 27χρονο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (21/10).



Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατ' εξακολούθηση.

Στην σύλληψη ενός 27χρονου που διέρρηξε τρεις εκκλησίες και αποπειράθηκε να διαρρήξει ακόμα 3 σε διάστημα 15 ωρών στη Μήλο προχώρησαν οι αστυνομικοί.