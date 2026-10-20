Λευκωσία: Μπήκαν σπίτι του, τον έκλεψαν, τον απήγαγαν, τον ξυλοφόρτωσαν και μετά του έδωσαν €20 να πάρει ταξί

Εφιαλτικές ώρες πέρασε στα χέρια απαγωγέων, σύμφωνα με την καταγγελία του, 24χρονος Σύρος, στη Λευκωσία. Επτά κουκουλοφόροι φέρονται να ...

Εφιαλτικές ώρες πέρασε στα χέρια απαγωγέων, σύμφωνα με την καταγγελία του, 24χρονος Σύρος, στη Λευκωσία. Επτά κουκουλοφόροι φέρονται να εισέβαλαν στην κατοικία του στη Λακατάμεια, να τον άρπαξαν και να τον μετέφεραν από περιοχή σε περιοχή, κτυπώντας τον και απαιτώντας από αυτόν να τους δώσει €5.000.Όπως κατέθεσε στην Αστυνομία ο παραπονούμενος, τον έβαλαν στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ σε ένα από τα σημεία όπου τον οδήγησαν βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό του. Το τραγελαφικό της υπόθεσης, είναι ότι πριν τον αφήσουν ελεύθερο, ένας από αυτούς, φέρεται να του επέστρεψε €20 από τα χρήματα που του είχαν κλέψει, λέγοντάς του να πάρει ταξί για το σπίτι.Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ύποπτος με καταγωγή από το Μαρόκο, τον οποίο ο παραπονούμενος ανέφερε ότι αναγνώρισε από τη φωνή και τη σωματική του διάπλαση, καθώςόπως είπε, τον γνώριζε επί χρόνια και είχαν εργαστεί μαζί σε οικοδομές. Ο ύποπτος τέθηκε χθες, με διάταγμα Δικαστηρίου υπό οκταήμερη κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, ο παραπονούμενος μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό, καταγγέλοντας το περιστατικό στις 02:50 τα ξημερώματα της 18ης Οκτωβρίου. Ο 24χρονος, υπήκοος Συρίας, ανέφερε ότι περίπου στη μία τα ξημερώματα ενώ, βρισκόταν στην οικία του στη Λακατάμεια μαζί με τη συμβία του, επτά κουκουλοφόροι διέρρηξαν την πόρτα και εισήλθαν στο εσωτερικό της.Όπως ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, οι κουκουλοφόροι φέρεται να παραβίασαν την αλουμινένια πόρτα της κύριας εισόδου, με σιδερένια αντικείμενα. Ακολούθως, απαίτησαν από τον παραπονούμενο €5.000, απειλώντας τον ότι θα πεθάνει και ότι θα κάνουν κακό στον ίδιο και στην οικογένειά του.Ο 24χρονος στην καταγγελία του ανέφερε ότι, ενώ βρισκόταν εγκλωβισμένος μέσα στην οικία του, δέχθηκε αλλεπάλληλα κτυπήματα, με τους δράστες να απαιτούν εκ νέου από αυτόν να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των €5000. Δύο από αυτούς φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρια ενώ, έπειτα από οδηγίες άλλου παρόντος, συνέχισαν να τον κτυπούν.Σύμφωνα με τον ανακριτή, υπό την απειλή των μαχαιριών οι δράστες φέρονται να απέσπασαν από το θύμα €200 που είχε στην τσέπη του παντελονιού του, ενώ, όπως καταγγέλεται από δωμάτιο της οικίας, έκλεψαν και τη τσάντα της συζύγου του, εντός της οποίας υπήρχε το κινητό της τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα.Ο εφιάλτης ,ωστόσο, του 24χρονου δεν τελείωσε εκεί, αφού της απειλής και των χτυπημάτων ακολούθησε η αρπαγή του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δράστες τον μετέφεραν πεζό σε κοντινή απόσταση και, χρησιμοποιώντας βία και απειλές, τον τοποθέτησαν στο πορτ μπαγκαζ μαύρου αυτοκινήτου. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποίησαν και δεύτερο όχημα, ενοικιαζόμενο, το οποίο, σύμφωνα με τον παραπονούμενο, οδηγούσε ο συλληφθείς.Πρώτος σταθμός των φερόμενων απαγωγέων, ήταν ο χώρος στάθμευσης κοντά στη λίμνη Μαγκλή, στον Αρχάγγελο. Εκεί, κατά την καταγγελία, τον έβγαλαν από το πορτμπαγκάζ, τον μετέφεραν σε ανοικτό χώρο και του επιτέθηκαν εκ νέου. Ενώ τον κτυπούσαν, φέρονται να τον βιντεοσκοπούσαν, απειλώντας τον απειλώντας τον και πάλι να πληρώσει το χρηματικό ποσό.Στη συνέχεια τον έβαλαν στα πίσω καθίσματα του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου και τον μετέφεραν αρχικά σε συγκεκριμένη οικία απέναντι από τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας. Ακολούθησε μεταφορά σε ανοικτή περιοχή στη Δευτερά, όπου ο 24χρονος καταγγέλλει ότι δέχθηκε νέα επίθεση και απειλές.Η διαδρομή κατέληξε σε χώρο στάθμευσης κοντά σε ταβέρνα στη Λακατάμεια, όπου τον άφησαν ελεύθερο. Όπως ανέφερε το θύμα ένας, από τους δράστες φέρεται να του έδωσε και €20 από τα χρήματα που του είχαν κλέψει, λέγοντάς του να πάρει ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, τα επτά πρόσωπα μιλούσαν αραβικά.Όπως ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης κατά την υποβολή της καταγγελίας, ο 24χρονος έφερε τραύμα στο αριστερό μάτι, το οποίο απέδωσε στην επίθεση.Σε βάρος του υπόπτου διερευνώνται, σύμφωνα με τον ανακριτή, αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, διάρρηξης κατοικίας, κλοπής, κακόβουλης βλάβης και εισόδου ενόπλου σε ξένη περιουσία με σκοπό την κλοπή.Eπίσης διερευνώνται τα αδικήματα αρπαγής ή απαγωγής. Η Αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες, εξασφάλισε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον ακόμη ενός προσώπου, ενώ αναζητούνται άλλα πέντε πρόσωπα για την υπόθεση.