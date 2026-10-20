Ιορδανία! Πάνω από 20 Τζιχαντιστές νεκροί στα αντίποινα για την δολοφονία Ελληνορθοδόξων! Διαμαρτύρεται η Συρία για τον βομβαρδισμό της...

Περισσότερους από 20 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ανακοίνωσε ότι σκότωσε η Ιορδανία κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στη νότια Σ...



Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών της Ιορδανίας, Μοχάμεντ αλ-Μόμνι, ανακοίνωσε ότι ο πρώτος απολογισμός των επιδρομών κάνει λόγο για περισσότερους από 20 νεκρούς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και για την καταστροφή σημαντικής αποθήκης όπλων της οργάνωσης.



Από την πλευρά του, ο ιορδανικός στρατός ανέφερε ότι κατά τις επιχειρήσεις καταστράφηκαν πολλές θέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων στη νότια Συρία, ενώ σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν μέλη ομάδων που συνδέονται με τους δράστες της επίθεσης εναντίον της χριστιανικής κοινότητας της Ιορδανίας.



Τη Δευτέρα, οι ιορδανικές αρχές είχαν ανακοινώσει επίσης τη σύλληψη τριών υπόπτων για την επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.



Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ εξέφρασε την αποφασιστικότητα της χώρας του να αντιμετωπίσει όσους υποστηρίζουν «σκοταδιστικές ιδεολογίες».





Περισσότερους από 20 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ανακοίνωσε ότι σκότωσε η Ιορδανία κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στη νότια Συρία, σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο έδαφός της. Ωστόσο, η Δαμασκός καταγγέλλει ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μετά την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της νότιας Ιορδανίας.Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το Αμμάν υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν στόχο θέσεις του Ισλαμικού Κράτους και προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στην οργάνωση.Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα και στις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών.Η συριακή υπηρεσία Συνόρων και Τελωνείων ανακοίνωσε το κλείσιμο του βασικού συνοριακού περάσματος με την Ιορδανία, επικαλούμενη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.Η απόφαση προβλέπει την αναστολή της διέλευσης τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.Η Ιορδανία έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη νότια Συρία, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν δίκτυα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών.Μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Δαμασκό, οι δύο χώρες είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου κατά μήκος των κοινών τους συνόρων.Ωστόσο, οι τελευταίες επιδρομές και οι καταγγελίες για θανάτους αμάχων δημιουργούν νέα ένταση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στα σύνορα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη