Τουρκία: Μέχρι τέλος 2026 οι νεοθωμανοί κάνουν τη «Γαλάζια Πατρίδα» νόμο – Οι Τούρκοι πειρατές τώρα διεκδικούν 176 ελληνικά νησιά

Η Τουρκία επιχειρεί να προσδώσει νομοθετική βάση στην «Γαλάζια Πατρίδα», με ένα σχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας και περιλα...



Οι ρυθμίσεις για το Αιγαίο και οι «γκρίζες ζώνες»



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση των τουρκικών χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο αναφέρεται εύρος 12 ναυτικών μιλίων.



Παράλληλα, εξετάζονται κανόνες για τις δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων ζωνών που η Τουρκία θεωρεί ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της.



Οι σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για απαίτηση άδειας από τις τουρκικές Αρχές σε οικονομικές, επιστημονικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, καθώς και σε εργασίες στον βυθό και στο υπέδαφος.



Το ενδιαφέρον για την Αθήνα εντοπίζεται και στις πιθανές αναφορές σε νησίδες και βραχονησίδες που η τουρκική πλευρά εντάσσει στις δήθεν «γκρίζες ζώνες».



Πρόκειται για περιοχές των οποίων την κυριαρχία αμφισβητεί η Άγκυρα, επικαλούμενη τη δική της ερμηνεία διεθνών συνθηκών.



Ο ισχυρισμός για 176 νησιά και το ενδεχόμενο της τουρκικής σημαίας



Τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής εκφράζει ο απόστρατος υποναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, εκ των θεμελιωτών της δήθεν «Γαλάζιας Πατρίδας», ο οποίος επιμένει ότι το δόγμα πρέπει να αποκτήσει μόνιμη νομοθετική ισχύ.



Στις τοποθετήσεις του επαναφέρει τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», κάνοντας λόγο για 152 ομάδες που φτάνουν τις 176 νησίδες, νησιά και βραχονησίδες, οι οποίες κατά την τουρκική οπτική δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.



Στο ίδιο μήκος κύματος, τουρκικά δημοσιεύματα και ο στρατιωτικός αναλυτής Kemal Olçar υποστηρίζουν ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση μπορεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς για τις περιοχές αυτές, φτάνοντας στο σημείο να θέτουν ζήτημα ύψωσης τουρκικής σημαίας σε βραχονησίδες.



Τι επιδιώκει η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο



Το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο αφορά επίσης τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας, με ιδιαίτερη σημασία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα.



Τουρκικά δημοσιεύματα έχουν συνδέσει την πρωτοβουλία με την προσπάθεια της Άγκυρας να καθορίσει ενιαίο πλαίσιο για τις δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχές



Στη συζήτηση περιλαμβάνεται και η πιθανότητα ειδικών ρυθμίσεων σε θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει ανακηρυχθεί τουρκική ΑΟΖ.



Ωστόσο, οι σχετικές αναφορές αφορούν προτάσεις και πληροφορίες για το υπό διαμόρφωση σχέδιο, όχι ισχύουσα νομοθεσία.



Η «Γαλάζια Πατρίδα» αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής για τις θάλασσες.



Η προοπτική να αποκτήσει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο επαναφέρει στο προσκήνιο τις μαξιμαλιστικές τους θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και τις τουρκικές αμφισβητήσεις στο Αιγαίο.



Ανατολίτικο μέτρημα



Το μέγεθος του τουρκικού προκλητικού ψεύδους μαρτυρείται από το εξής γεγονός. Ούτε μεταξύ τους δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν πόσα νησιά οι Έλληνες «καταλάβαμε».



Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016, όταν ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), μιλώντας στην Κ.Ε. του κόμματός του, κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι άφησε την Ελλάδα να καταλάβει τουρκικά νησιά, είπε:



«Ας κοιτάξει πρώτα τα 16 νησιά που επί της εποχής του παραδόθηκαν και όπου υψώθηκε η ελληνική σημαία».



Όμως οι τουρκικές κεμαλικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν την 1η Οκτωβρίου 2016 ανέφεραν στους πρωτοσέλιδους τίτλους τους 17 νησιά. Είχαν προσθέσει ακόμα ένα στο τυπογραφείο.



Δύο μήνες αργότερα, στα τέλη Νοεμβρίου 2016, ο Κιλιτσντάρογλου μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, πρόσθεσε ακόμα ένα νησί.



«Σε 18 νησιά κυματίζει η ελληνική σημαία. Αυτά τα νησιά ανήκουν σε εμάς. Ακούμε τον κόκορα όταν λαλεί. Εκεί υπάρχει η ελληνική σημαία. Είναι σε κατάσταση κατοχής. (…) Κάτω από τη μύτη μας χάσαμε 18 νησιά. Και τώρα ρωτάω τον κ. Μπιναλί Γιλντιρίμ. Θα πάρεις πίσω τα 18 νησιά ή δεν θα τα πάρεις; Είσαι εθνικιστής ή δεν είσαι;».



Σε έναν αναλόγως… εμπνευσμένο λόγο του στις 13 Δεκεμβρίου 2017 στην τουρκική Βουλή, ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ «θυμήθηκε» τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και τα 132 νησιά και βραχονησίδες που διεκδικούσε από την Ελλάδα.



«Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας ούτε ένα πετραδάκι δεν αφήσαμε να φύγει από τα νησιά του Αιγαίου.



»Η πρώτη διαμάχη για τα νησιά του Αιγαίου ήταν στην κρίση των Ιμίων και τότε η Τουρκία έδειξε ξεκάθαρα την θέση της σε αυτό το θέμα.



»Ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, το 1998 είπε το εξής:



»“Στη θάλασσα του Αιγαίου, όταν λέμε για γκρίζες ζώνες, μιλάμε για περίπου 132 κομμάτια βράχων ή βραχονησίδες”.



»Δηλαδή, εδάφους που δεν καθορίστηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης η κυριαρχία του.



»Εμείς λέμε ότι “δεν ανήκουν σε εσάς”, εκείνοι λένε αντίστοιχα ότι “δεν ανήκουν σε εσάς”.



»Είναι ένα ζήτημα υπό αμφισβήτηση. Και μέχρι και σήμερα το ζήτημα αυτό συνεχίζει να θεωρείται το ίδιο.



»Εμείς λέμε το εξής: Αυτά τα νησιά, αυτοί οι σχηματισμοί, αυτά τα κομμάτια βράχων, αυτά τα μικρά και μεγάλα πράγματα με την τότε τεχνολογία (της εποχής της Λωζάνης) δεν συμπεριλήφθηκαν στη συνθήκη, ούτε υπήρξε για αυτά κάποια άλλη συμφωνία.



»Το Αιγαίο δεν είναι ούτε ελληνική ούτε τουρκική λίμνη.



»Το Αιγαίο δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, το Αιγαίο είναι μία θάλασσα σημαντική, ώστε να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.



»Γι΄ αυτό θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να μην ζημιωθούν ούτε στο ελάχιστο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας.



»Η Τουρκία δεν είναι μία χώρα που θα αφήσει κάτι αναπάντητο. Αυτό ας το γνωρίζουν όλοι!».



«Σκόντο» πάντως μας έκανε στα τέλη Ιουλίου 2017 ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αφού στο δικό του μέτρημα τα νησιά βγήκαν… μόλις δεκαπέντε:



«Δεκαπέντε νησιά του Αιγαίου τέθηκαν υπό κατοχή με παράνομο και άδικο τρόπο.



»Κατακρίνω την στάση της Ελλάδας, η οποία δεν συμβαδίζει με το δίκαιο της καλής γειτονιάς».



Ωστόσο, ο βουλευτής Οζτούρκ Γιλμάζ στο δικό του μέτρημα έφτασε μέχρι τα 156:



«Όταν το CHP έρθει στην εξουσία, θα αποκαλύψουμε ένα-ένα τα τουρκικά ονόματα 156 νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο, που ανήκουν στην Τουρκία και θα το διακηρύξουμε σε όλο τον κόσμο».



Τα 18 ελληνικά νησιά που διεκδικούν οι Τούρκοι είναι τα ακόλουθα: Βόρειο Αιγαίο: Φούρνοι, Θύμαινα, Οινούσες, Ανατολικό Αιγαίο: Παναγιά, Κεντρικό Αιγαίο: Καλόγεροι, Κρητικό Πέλαγος: Διονυσάδες, Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι, Γαύδος, Δωδεκάνησα: Αρκιοί, Αγαθονήσι, Κίναρος, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Πλάτη, Γυαλί, Λέβιθα, Σύρνα.

Το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο αφορά επίσης τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας, με ιδιαίτερη σημασία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα.Τουρκικά δημοσιεύματα έχουν συνδέσει την πρωτοβουλία με την προσπάθεια της Άγκυρας να καθορίσει ενιαίο πλαίσιο για τις δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχέςΣτη συζήτηση περιλαμβάνεται και η πιθανότητα ειδικών ρυθμίσεων σε θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει ανακηρυχθεί τουρκική ΑΟΖ.Ωστόσο, οι σχετικές αναφορές αφορούν προτάσεις και πληροφορίες για το υπό διαμόρφωση σχέδιο, όχι ισχύουσα νομοθεσία.Η «Γαλάζια Πατρίδα» αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής για τις θάλασσες.Η προοπτική να αποκτήσει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο επαναφέρει στο προσκήνιο τις μαξιμαλιστικές τους θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και τις τουρκικές αμφισβητήσεις στο Αιγαίο.Το μέγεθος του τουρκικού προκλητικού ψεύδους μαρτυρείται από το εξής γεγονός. Ούτε μεταξύ τους δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν πόσα νησιά οι Έλληνες «καταλάβαμε».Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016, όταν ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), μιλώντας στην Κ.Ε. του κόμματός του, κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι άφησε την Ελλάδα να καταλάβει τουρκικά νησιά, είπε:«Ας κοιτάξει πρώτα τα 16 νησιά που επί της εποχής του παραδόθηκαν και όπου υψώθηκε η ελληνική σημαία».Όμως οι τουρκικές κεμαλικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν την 1η Οκτωβρίου 2016 ανέφεραν στους πρωτοσέλιδους τίτλους τους 17 νησιά. Είχαν προσθέσει ακόμα ένα στο τυπογραφείο.Δύο μήνες αργότερα, στα τέλη Νοεμβρίου 2016, ο Κιλιτσντάρογλου μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, πρόσθεσε ακόμα ένα νησί.«Σε 18 νησιά κυματίζει η ελληνική σημαία. Αυτά τα νησιά ανήκουν σε εμάς. Ακούμε τον κόκορα όταν λαλεί. Εκεί υπάρχει η ελληνική σημαία. Είναι σε κατάσταση κατοχής. (…) Κάτω από τη μύτη μας χάσαμε 18 νησιά. Και τώρα ρωτάω τον κ. Μπιναλί Γιλντιρίμ. Θα πάρεις πίσω τα 18 νησιά ή δεν θα τα πάρεις; Είσαι εθνικιστής ή δεν είσαι;».Σε έναν αναλόγως… εμπνευσμένο λόγο του στις 13 Δεκεμβρίου 2017 στην τουρκική Βουλή, ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ «θυμήθηκε» τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και τα 132 νησιά και βραχονησίδες που διεκδικούσε από την Ελλάδα.«Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας ούτε ένα πετραδάκι δεν αφήσαμε να φύγει από τα νησιά του Αιγαίου.»Η πρώτη διαμάχη για τα νησιά του Αιγαίου ήταν στην κρίση των Ιμίων και τότε η Τουρκία έδειξε ξεκάθαρα την θέση της σε αυτό το θέμα.»Ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, το 1998 είπε το εξής:»“Στη θάλασσα του Αιγαίου, όταν λέμε για γκρίζες ζώνες, μιλάμε για περίπου 132 κομμάτια βράχων ή βραχονησίδες”.»Δηλαδή, εδάφους που δεν καθορίστηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης η κυριαρχία του.»Εμείς λέμε ότι “δεν ανήκουν σε εσάς”, εκείνοι λένε αντίστοιχα ότι “δεν ανήκουν σε εσάς”.»Είναι ένα ζήτημα υπό αμφισβήτηση. Και μέχρι και σήμερα το ζήτημα αυτό συνεχίζει να θεωρείται το ίδιο.»Εμείς λέμε το εξής: Αυτά τα νησιά, αυτοί οι σχηματισμοί, αυτά τα κομμάτια βράχων, αυτά τα μικρά και μεγάλα πράγματα με την τότε τεχνολογία (της εποχής της Λωζάνης) δεν συμπεριλήφθηκαν στη συνθήκη, ούτε υπήρξε για αυτά κάποια άλλη συμφωνία.»Το Αιγαίο δεν είναι ούτε ελληνική ούτε τουρκική λίμνη.»Το Αιγαίο δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, το Αιγαίο είναι μία θάλασσα σημαντική, ώστε να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.»Γι΄ αυτό θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να μην ζημιωθούν ούτε στο ελάχιστο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας.»Η Τουρκία δεν είναι μία χώρα που θα αφήσει κάτι αναπάντητο. Αυτό ας το γνωρίζουν όλοι!».«Σκόντο» πάντως μας έκανε στα τέλη Ιουλίου 2017 ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αφού στο δικό του μέτρημα τα νησιά βγήκαν… μόλις δεκαπέντε:«Δεκαπέντε νησιά του Αιγαίου τέθηκαν υπό κατοχή με παράνομο και άδικο τρόπο.»Κατακρίνω την στάση της Ελλάδας, η οποία δεν συμβαδίζει με το δίκαιο της καλής γειτονιάς».Ωστόσο, ο βουλευτής Οζτούρκ Γιλμάζ στο δικό του μέτρημα έφτασε μέχρι τα 156:«Όταν το CHP έρθει στην εξουσία, θα αποκαλύψουμε ένα-ένα τα τουρκικά ονόματα 156 νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο, που ανήκουν στην Τουρκία και θα το διακηρύξουμε σε όλο τον κόσμο».Τα 18 ελληνικά νησιά που διεκδικούν οι Τούρκοι είναι τα ακόλουθα: Βόρειο Αιγαίο: Φούρνοι, Θύμαινα, Οινούσες, Ανατολικό Αιγαίο: Παναγιά, Κεντρικό Αιγαίο: Καλόγεροι, Κρητικό Πέλαγος: Διονυσάδες, Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι, Γαύδος, Δωδεκάνησα: Αρκιοί, Αγαθονήσι, Κίναρος, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Πλάτη, Γυαλί, Λέβιθα, Σύρνα.

Η Τουρκία επιχειρεί να προσδώσει νομοθετική βάση στην «Γαλάζια Πατρίδα», με ένα σχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας και περιλαμβάνει ζητήματα με άμεσο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, από τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο έως τις δήθεν «γκρίζες ζώνες».Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) προετοιμάζει νομοσχέδιο το οποίο, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, αναμένεται να συνταχθεί τον Νοέμβριο και να κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση πριν από το τέλος του 2026.Στόχος είναι να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο οι κανόνες που αφορούν τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Άγκυρα διεκδικεί δικαιοδοσία.