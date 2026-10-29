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Σαν σήμερα το 1959: Συντρίβεται αεροσκάφος της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ...18 οι νεκροί..

Οκτωβρίου 29, 2026

Αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συντρίβεται πέντε λεπτά μετά την απο...




Αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συντρίβεται πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού.

18 επιβαίνοντες νεκροί ήταν ο απολογισμός της πτώσης του αεροσκάφους τύπου Douglas DC-3 στην περιοχή Αυλώνας του νομού Αττικής στις 29 Οκτωβρίου του 1959. Είκοσι λεπτά μετά την απογείωση του κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν μια ή δύο εκρήξεις και κάποιοι μάλιστα ήταν αυτόπτες μάρτυρες της πτώσης του.

Ένας από αυτούς δήλωσε ότι πρώτα είδε το φτερό να κόβεται και στη συνέχεια το αεροπλάνο να πέφτει. Πιθανά αίτια του δυστυχήματος ήταν έκρηξη στη δεξαμενή καυσίμων του αεροσκάφους

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