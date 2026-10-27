Ο πλανήτης ΑΦΩΝΟΣ! Ελλάδα 1940: Διαβάστε τι έλεγαν οι εφημερίδες της Αυστραλίας για το τεράστιο Ελληνικό «ΟΧΙ»

Αφιέρωμα για το πώς ο αυστραλιανός τύπος της εποχής κάλυψε το «ΌΧΙ» των Ελλήνων στις 28 Οκτωβρίου του 1940 αλλά και στις ηρωικές τους μάχες...









Αφιέρωμα για το πώς ο αυστραλιανός τύπος της εποχής κάλυψε το «ΌΧΙ» των Ελλήνων στις 28 Οκτωβρίου του 1940 αλλά και στις ηρωικές τους μάχες στα βουνά της Αλβανίας που είχε δημοσιεύσει η αγγλική έκδοση του "Νέου Κόσμου".



Κύριο χαρακτηριστικό των δημοσιευμάτων αυτών ήταν ότι «οι Έλληνες μετά το ηρωικό ΟΧΙ αγωνίστηκαν σαν ήρωες και απώθησαν τους Ιταλούς». Κύριο χαρακτηριστικό των δημοσιευμάτων αυτών ήταν ότι «οι Έλληνες μετά το ηρωικό ΟΧΙ αγωνίστηκαν σαν ήρωες και απώθησαν τους Ιταλούς».





Οι ελληνικές επιτυχίες ήταν καθημερινά, επί μήνες στις πρώτες σελίδες του αυστραλιανού τύπου που στα κύρια άρθρα του σημείωνε με έμφαση την ανάγκη «να μην απειληθεί η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας αλλά και η ανεξαρτησία της για την οποία αγωνίστηκε και ο Λόρδος Βύρων».



Ο αυστραλιανός τύπος γράφει ακόμα πως το «ΟΧΙ» έκανε τους ομογενείς υπερήφανους, τους ανύψωσε στα μάτια των Αυστραλών και χιλιάδες Έλληνες της Αυστραλίας προσφέρθηκαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να αγωνιστούν για την προάσπιση της εδαφικής της κυριαρχίας.



Την ίδια στιγμή ομογενειακές οργανώσεις έκαναν εράνους και συγκέντρωσαν σημαντικά ποσά για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας.



Μάλιστα δεκάδες ομογενείς καταστηματάρχες αποφάσισαν και διέθεσαν όλα τα έσοδα μιας ημέρας «υπέρ της Ελλάδας» όπως τονίζεται στα δημοσιεύματα.