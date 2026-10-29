1940: Στις 29 Οκτωβρίου τα προκαλυπτικά τμήματα διεξάγουν άνισο και ηρωϊκό αγώνα έναντι τρομερά υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων!

29/10/1940: Τη νύχτα 29/30 Οκτωβρίου 1940, όλα τα προκαλυπτικά τμήματα της αμυντικής τοποθεσίας Eλαία-Kαλαμάς συμπτύσσονται πίσω απ’ αυτή, ...

29/10/1940: Τη νύχτα 29/30 Οκτωβρίου 1940, όλα τα προκαλυπτικά τμήματα της αμυντικής τοποθεσίας Eλαία-Kαλαμάς συμπτύσσονται πίσω απ’ αυτή, αφού επιβράδυναν τον εισβολέα επί 48ωρο.





Στην περιοχή Πίνδου, το Απόσπασμα Πίνδου, με διοικητή το Συνταγματάρχη Πεζικού Κωνσταντίνο Δαβάκη, κατέχει σταθερά την περιοχή Άγιος Ζαχαρίας, και τα υψώματα Σκάλα-Κιάφα, ενώ στα υψώματα Μούκα-Πάτωμα-Ταμπούρι-Τσοπάνη η κατάσταση των τμημάτων του είναι συγκεχυμένη.





Τούτο, αφού δέχτηκε την επίθεση ολόκληρης εχθρικής μεραρχίας, αγωνίστηκε επί 48ωρο άνισο και σκληρό αγώνα, μέχρις ότου φτάσουν οι πρώτες ενισχύσεις.