Σαν σήμερα το 1906: Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, ο καπετάν Άγρας αναλαμβάνει την αρχηγία στον Βάλτο.

Καπετάν Κάλας, Καπετάν Άγρας και Καπετάν Νικηφόρος (αριστερά προς δεξιά) στο μέτωπο του Μακεδονικού Αγώνα. Ο Σαράντος Αγαπηνός όπως ήτα...





Καπετάν Κάλας, Καπετάν Άγρας και Καπετάν Νικηφόρος (αριστερά προς δεξιά) στο μέτωπο του Μακεδονικού Αγώνα.





Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν υπό κατάρρευση, οπότε ελληνικά και βουλγαρικά ανταρτικά σώματα μάχονταν μεταξύ τους για επικράτηση στην Μακεδονία. Είναι η εποχή του Μακεδονικού Αγώνα (1904 – 1908).



Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, ο νέος αξιωματικός Σαράντος Αγαπηνός, κατόρθωσε να διοριστεί επικεφαλής αντάρτικου σώματος. Το αντάρτικο σώμα προετοιμαζόταν στο Βόλο μερίμνη του αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Μαζαράκη (Καπετάν Ακρίτα).





Οι αξιωματικοί του Μακεδονικού Αγώνα λόγω της ανταρτικής δράσης τους εντός της οθωμανικής επικράτειας, έπρεπε να φέρουν ψευδώνυμα. Ο Σαράντος Αγαπηνός έγινε ο Τέλλος Άγρας (Καπετάν Άγρας).



Η αποστολή του Τέλλου Άγρα



Τον Σεπτέμβριο του 1906, το Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης εξέδωσε απόφαση για την αποστολή τριών νέων ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων στη λίμνη των Γιαννιτσών.





Αποστολή της ελληνικής δύναμης ήταν η απομάκρυνση ισχυρών ένοπλων βουλγαρικών συμμοριών από τη λίμνη. Η περιοχή της λίμνης των Γιαννιτσών έπρεπε να εκκαθαριστεί από τα εχθρικά αντάρτικα σώματα ώστε να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο ανεφοδιασμού και ορμητήριο για την υποστήριξη των ελληνικών δυνάμεων στην Κεντρική Μακεδονία.



Κάτω από αυτές τις συνθήκες και κατόπιν μεσολάβησης του ανθυπολοχαγού πεζικού Νικολάου Ρόκκα (Καπετάν Κολλιού), προωθείται στην περιοχή ο υπολοχαγός πεζικού, Καπετάν Άγρας, επικεφαλής 20 ανδρών. Στις 10 Οκτωβρίου του 1906 αναλαμβάνει την αρχηγία των αντάρτικων σωμάτων στον Βάλτο των Γιαννιτσών και ταυτόχρονα θα τον πλαισιώσουν ο υπολοχαγός πεζικού Κωνσταντίνος Σάρρος (Καπετάν Κάλας) και ο ανθυποπλοίαρχος Ιωάννης Δεμέστιχας (Καπετάν Νικηφόρος)





Τα ελληνικά στρατιωτικά σώματα που είχαν περάσει στην οθωμανική μεθόριο και οργάνωναν τον ένοπλο αγώνα, πολεμούσαν κατά των οθωμανικών αρχών αλλά ακόμα περισσότερο, εναντίον των Βουλγάρων Κομιτατζήδων.