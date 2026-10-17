Στις 17 Δεκεμβρίου, θα παραληφθεί και ο «ΦΟΡΜΙΩΝ»... Το ΒΙΝΤΕΟ της NAVAL για την ύψωση της Ελληνικής Σημαίας στο «Νέαρχο»

Σε μία τελετή ορόσημο, το Πολεμικό μας Ναυτικό ύψωσε την ελληνική σημαία και παρέλαβε τη δεύτερη φρεγάτα FDI, την «ΝΕΑΡΧΟΣ» (F602). Κατά ...









Σε μία τελετή ορόσημο, το Πολεμικό μας Ναυτικό ύψωσε την ελληνική σημαία και παρέλαβε τη δεύτερη φρεγάτα FDI, την «ΝΕΑΡΧΟΣ» (F602).Κατά τη διάρκεια της τελετής, η κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group παρουσίασε ένα βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα από τον «ΝΕΑΡΧΟ».«Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό». Αυτή είναι η φράση που ξεχωρίζει, καθώς το Πολεμικό μας Ναυτικό έχει πλέον στον στόλο του δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες.Επόμενος σταθμός για τον «ΝΕΑΡΧΟ» είναι η Βρέστη, όπου θα παραλάβει τον οπλισμό του και έπειτα θα πλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.Στις 17 Δεκεμβρίου, θα παραληφθεί και η τρίτη FDI «ΦΟΡΜΙΩΝ».