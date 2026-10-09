Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή βρέθηκε 16χρονη Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας

Νεκρή εντοπίστηκε μια 16χρονη στο Μαρούσι, στις 5:30 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για ...

Νεκρή εντοπίστηκε μια 16χρονη στο Μαρούσι, στις 5:30 το απόγευμα.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για αυτοχειρία.Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η ανήλικη.