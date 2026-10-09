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Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή βρέθηκε 16χρονη Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας

Οκτωβρίου 09, 2026

  Νεκρή εντοπίστηκε μια 16χρονη στο Μαρούσι, στις 5:30 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για ...

 



Νεκρή εντοπίστηκε μια 16χρονη στο Μαρούσι, στις 5:30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η ανήλικη.

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