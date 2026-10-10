Καλές καταρρίψεις... Πολεμική Αεροπορία: Ορκίστηκαν 162 νέοι Ίκαροι στο Τατόι

Την ορκωμοσία 162 νέων Ικάρων πραγματοποίησε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 η Πολεμική Αεροπορία, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατ...





Από τους συνολικά 162 Ίκαρους που έδωσαν τον όρκο τους, οι 143 προέρχονται από την Ελλάδα.

Παράλληλα, ορκίστηκαν 9 Ίκαροι από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 1 από το Μαυροβούνιο, 1 από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 1 από τη Μοζαμβίκη και 2 από τη Σενεγάλη.

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Νέοι Ίκαροι από επτά χώρεςΑπό τους συνολικά 162 Ίκαρους που έδωσαν τον όρκο τους, οι 143 προέρχονται από την Ελλάδα.Παράλληλα, ορκίστηκαν 9 Ίκαροι από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 1 από το Μαυροβούνιο, 1 από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 1 από τη Μοζαμβίκη και 2 από τη Σενεγάλη.Είδη Αεροπορίας

Η στρατιωτική ηγεσία στην τελετή



Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος παρέστη και ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.



Στην τελετή παρέστη επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας.

Την ορκωμοσία 162 νέων Ικάρων πραγματοποίησε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 η Πολεμική Αεροπορία, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι. Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, καθώς και εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας και ξένων διπλωματικών αποστολών.