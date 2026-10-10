Καλές καταρρίψεις... Πολεμική Αεροπορία: Ορκίστηκαν 162 νέοι Ίκαροι στο Τατόι

Την ορκωμοσία 162 νέων Ικάρων πραγματοποίησε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 η Πολεμική Αεροπορία, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατ...
Την ορκωμοσία 162 νέων Ικάρων πραγματοποίησε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 η Πολεμική Αεροπορία, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι. Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, καθώς και εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας και ξένων διπλωματικών αποστολών.
Νέοι Ίκαροι από επτά χώρες
Από τους συνολικά 162 Ίκαρους που έδωσαν τον όρκο τους, οι 143 προέρχονται από την Ελλάδα.
Παράλληλα, ορκίστηκαν 9 Ίκαροι από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 1 από το Μαυροβούνιο, 1 από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 1 από τη Μοζαμβίκη και 2 από τη Σενεγάλη.
Είδη Αεροπορίας
Από τους συνολικά 162 Ίκαρους που έδωσαν τον όρκο τους, οι 143 προέρχονται από την Ελλάδα.
Παράλληλα, ορκίστηκαν 9 Ίκαροι από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 1 από το Μαυροβούνιο, 1 από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 1 από τη Μοζαμβίκη και 2 από τη Σενεγάλη.
Είδη Αεροπορίας
Η στρατιωτική ηγεσία στην τελετή
Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος παρέστη και ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.
Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος παρέστη και ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.
Στην τελετή παρέστη επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας.
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