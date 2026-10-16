Απατεώνες άλλαξαν «λέβελ»... «Θα περάσει δορυφόρος της Εφορίας» είπαν σε γυναίκα στη Λαμία και της άρπαξαν χρυσαφικά 15.000 ευρώ

Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στο Αμούρι Λαμίας, με θύμα μια 76χρονη γυναίκα, την οποία ε...



Οι δράστες απέσπασαν τα χρυσαφικά αξίας άνω των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.



Το Lamianow.gr αναφέρει ότι η γυναίκα βρισκόταν στην κατοικία της, στο Αμούρι, μαζί με τον σύζυγό της, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους που την έπεισαν ότι ένας «δορυφόρος της Εφορίας» επρόκειτο να περάσει πάνω από την περιοχή και να καταγράψει χρήματα και χρυσαφικά που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια.



Εκμεταλλευόμενοι την ανησυχία που προκάλεσαν, κατάφεραν να παραπλανήσουν την ηλικιωμένη και να την οδηγήσουν στην παράδοση των πολύτιμων αντικειμένων της.



Γύρω στις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης, ένα άτομο εμφανίστηκε στην κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού και παρέλαβε τα χρυσαφικά της γυναίκας. Αμέσως μετά, ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, επιβαίνοντας σε μαύρο Skoda Octavia, στο οποίο επέβαινε ένα ακόμη άτομο.



Το όχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, προκειμένου να καταγράψουν το συμβάν και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απάτη.



Το κόλπο του «δορυφόρου» έχει χρησιμοποιηθεί ξανά τον Αύγουστο του 2026, στη Βοιωτία, όταν μια 90χρονη έχασε περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στο Αμούρι Λαμίας, με θύμα μια 76χρονη γυναίκα, την οποία επιτήδειοι κατάφεραν να εξαπατήσουν με τη δικαιολογία του «δορυφόρου της Εφορίας».