Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) στη Μεταμόρφωση Αττικής, όταν αυτοκίνητο που καταδίωκαν αστυνομικοί κατ...



«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να έχει συμβεί το χειρότερο»



«Έπεσε στο δικό μου αυτοκίνητο και το μπροστινό. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, άρχισαν να τρέχουν, να φωνάζουν. Μία χαοτική κατάσταση. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Εδώ είναι οικογενειακή γειτονιά. Βγάζουν τα παιδιά τους έξω, τα βάζουν στα αυτοκίνητα, θα μπορούσε να έχει συμβεί το ό,τιδήποτε, το χειρότερο. Έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα», ανέφερε μάρτυρας για την πρόσκρουση του ΙΧ σε σταθμευμένα οχήματα.



Οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται.



Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δεύτερου εμπλεκομένου.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που οδήγησαν στην καταδίωξη, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουσ



Όλοι οι δρόμοι γύρω από το σημείο της καταδίωξης έχουν αποκλειστεί από την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή.



Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστεί το άτομο που εξακολουθεί να αναζητείται.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) στη Μεταμόρφωση Αττικής, όταν αυτοκίνητο που καταδίωκαν αστυνομικοί κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Δεξαμενής & Θεοτοκοπούλου, έπειτα από καταδίωξη που προηγήθηκε σε στενούς δρόμους της Μεταμόρφωσης.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς, ωστόσο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε παρκαρισμένα ΙΧ.