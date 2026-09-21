Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με παραβάσεις και παραβιάσεις από έξι UAV

Τον «χαβά» της η Τουρκία στο Αιγαίο, με νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Όπως αναφέρει σήμερα...

Τον «χαβά» της η Τουρκία στο Αιγαίο, με νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).Όπως αναφέρει σήμερα (20.09.2026) το ΓΕΕΘΑ, έξι τουρκικά UAV προχώρησαν σε 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε έξι παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.