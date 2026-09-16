Τανάγρα: Τμήματα του Phantom βρέθηκαν στα Ιωάννινα, μέσα στον σάκο μεταφοράς της σορού του 37χρονου πιλότου

Τμήματα του πιλοτηρίου του μοιραίου Phantom που έπεσε στη Τανάγρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο πιλότοι, φέρεται να βρέθηκαν χιλιόμετ...

Τμήματα του πιλοτηρίου του μοιραίου Phantom που έπεσε στη Τανάγρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο πιλότοι, φέρεται να βρέθηκαν χιλιόμετρα μακριά από το τραγικό συμβάν και συγκεκριμένα στα… Ιωάννινα – ιδιαίτερη πατρίδα του ενός ήρωα, του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου.Η αποκάλυψη που φέρνουν στη δημοσιότητα «Τα Νέα», εγείρει ερωτήματα για τους λόγους που τα τμήματα του Phantom βρέθηκαν χιλιόμετρα μακριά από την Τανάγρα αντί να συλλεχθούν και να εξεταστούν από τους πραγματογνώμονες της Αεροπορίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος με τους δύο πιλότους.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πειστήρια του συμβάντος και συγκεκριμένα τμήματα του πιλοτηρίου βρέθηκαν μέσα σε σάκο μεταφοράς της σορού, κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της, λίγο πριν την ταφή του πιλότου στην Ήπειρο.Μέσα σε αυτά τα πειστήρια, σύμφωνα με τις αρχικές εξετάσεις, ήταν τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου (altimeter) του αεροσκάφους που θεωρείται σημαντικό για την ανάλυση της πορείας του, λίγο πριν χαθεί ο έλεγχος, χάσει ύψος και πέσει σε απόσταση αναπνοής από τους παρευρισκόμενους που παρακολουθούσαν το Athens Flying Week.Κρατικοί λειτουργοί και συγγενείς του πιλότου αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που τα πειστήρια βρέθηκαν στην Ήπειρο, υπό τον κίνδυνο να χαθούν για πάντα. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για «αβλεψία» ή σκόπιμη ενέργεια.Ταυτόχρονα, εγείρονται ερωτήματα αν μαζί με τη σορό του δεύτερου πιλότου, του Γιάννη Μπλέσια, μεταφέρθηκαν στην Ηλεία επίσης κομμάτια του Phantom.Το έγγραφοΣε έγγραφο από τις 10 Σεπτεμβρίου που παρουσιάζει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αναφέρεται ότι «βρέθηκαν εντός του σάκου και ανακτήθηκαν διάφορα αντικείμενα που είχαν μεταφερθεί με τη σορό και είχαν εν τοις πράγματι εγκαταλειφθεί μεταξύ των οποίων εγχειρίδιο επιβίωσης της Πολεμικής Αεροπορίας με πολλές σελίδες εν μέρει καμένες. Κρίθηκε από τον υπογράφοντα απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της ΕΛΑΣ στα Ιωάννινα, που μετά ένορκη κατάθεση η οποία λήφθηκε από τον υπογράφοντα, προέβη στην κατάσχεση των αντικειμένων, ούτως ώστε να παραδοθούν αρμοδίως ως πειστήρια του συμβάντος πτώσης του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας».Μέσα στα πειστήρια που βρέθηκαν στον σάκο μεταφοράς της σορού, είναι πιθανόν να υπάρχει και τμήμα ηλεκτρονικής πλακέτας, πιθανότητα με υποδοχή τύπου card-edge.Ακόμα εξετάζεται αν ένα από τα πειστήρια αποτελούν και το τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου καθώς πρόκειται για περιστρεφόμενο τύμπανο με κλίμακα και με την ένδειξη «meters» και ψηφία όπως 4000 και 8000.Άλλο μεταλλικό τμήμα φέρεται να είναι αγκράφα ρύθμισης ιμάντα στρατιωτικού τύπου από ζώνη εξοπλισμού πτώσης.Επίσης καταγράφεται ένα μαύρο γυαλιστερό κομμάτι, πιθανώς από κάλυμμα ή μονωτικό με ενδείξεις έκθεσης σε θερμότητα ή καύση.Το δυστύχημα έγινε στην Τανάγρα το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Το αεροσκάφος ήταν ένα F-4E Phantom της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης.Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, έπεσε 3 ναυτικά μίλια της 114 Πτέρυγας. Εντός του βρέθηκαν 2 έμπειροι χειριστές με περισσότερες από 1.500 πτήσεις: ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου.Αρχικά υπήρξε νεκροψία των σορών στην Αθήνα και έπειτα μεταφέρθηκαν σε Ιωάννινα και Πύργο για την ταφή τους.