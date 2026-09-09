O ισλαμιστής Ερντογάν «Χαιρετίζει» την επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής… Υμνεί τον Κεμάλ, μιλά για «μεγάλη νίκη» και «απελευθέρωση από εχθρική κατοχή»

Σε μια προκλητική αναφορά για τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «απε...





Σε μια προκλητική αναφορά για τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή», ενώ εξήρε τον Μουσταφά Κεμάλ που οδήγησε τους “Τούρκους ήρωες” σε μια “μεγάλη νίκη”.Η ανάρτηση του Ερντογάν«Χαιρετίζω την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή, και τιμώ με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ, που οδήγησαν τον Εθνικό Αγώνα μας σε μια μεγάλη νίκη. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης».