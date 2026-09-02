Kαι σήμερα... Παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη και drones πάνω από το Αιγαίο, αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά

Σε 11 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (U...



Συγκεκριμένα, στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο κινήθηκαν συνολικά πέντε μεμονωμένα αεροσκάφη: ένα CN-235 και τέσσερα UAV.



Καταγράφηκαν συνολικά 11 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, εκ των οποίων έξι πραγματοποιήθηκαν από το CN-235 και πέντε από τα UAV.



Παράλληλα, σημειώθηκαν έξι παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, μία από το CN-235 και πέντε από τα UAV.



Τα τουρκικά αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένα, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.



Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα πέντε αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σε 11 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στο Αιγαίο.