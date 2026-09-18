Ποια F35 ρε χανουμάκια; S-400 στην Τουρκία: «Eίναι έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή» λέει ο Γκιουλέρ

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Hürriyet, το οποίο μετέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, γίνεται αναφορά...

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Hürriyet, το οποίο μετέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, γίνεται αναφορά στα ρωσικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας S-400 και στην ετοιμότητα των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.Το θέμα προέκυψε κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης που υπέβαλε ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του İYİ Parti, Τουρχάν Τσομέζ, προς τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Ο κ. Τσομέζ ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το αν τα S-400, που αποκτήθηκαν από τη Ρωσία, έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ραντάρ, στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και στο συνολικό πλέγμα αεράμυνας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, η ερώτηση στόχευε στο να αποσαφηνιστεί ο τρόπος αξιοποίησης των συγκεκριμένων ρωσικών συστημάτων στο αμυντικό δίκτυο της χώρας.Σύμφωνα με την απάντηση που αναπαράγει η Hürriyet, ο Γιασάρ Γκιουλέρ υποστήριξε πως οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσουν τα οπλικά συστήματα και τις αμυντικές δυνατότητες που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, βασιζόμενες στην εμπειρία που έχει αποκομιστεί στο πεδίο, ώστε «να είναι έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή».Ακολουθεί αυτούσια η απάντηση του Τούρκου υπουργού:«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών, με την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πεδίο, και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Ενώ αυτές οι δυνατότητες σχεδιάζονται με τους υπάρχοντες πόρους, ενισχύονται επίσης με ταχέως αναπτυσσόμενα προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας. Οι απαραίτητες αξιολογήσεις γίνονται από το Υπουργείο μας σύμφωνα με τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις σε αυτό το θέμα, το κοινό θα ενημερωθεί εγκαίρως από τις επίσημες αρχές».Πηγή: skai.gr