Με άδεια χέρια έφυγε ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη - Η συνάντηση με τον Τραμπ που δεν έγινε και τα F-35

Με άδεια χέρια έφυγε από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς, όχι μόνο δεν είχε κατ' ιδίαν συ...

Με άδεια χέρια έφυγε από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς, όχι μόνο δεν είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και δεν υπήρξε πρόοδος στη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.«Ο φίλος μου από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι. Μην μπλέκετε μαζί του, είναι σκληρός. Είναι ένας φανταστικός τύπος», είπε o Ντόναλντ Τραμπ, στους ηγέτες της Μέσης Ανατολής με τους οποίους συναντιόταν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.Εξάλλου πρόκειται για λόγια και δεν έχουν κόστος. Αντίθετα ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε τις προθέσεις του με την αγορά Boeing για την Turkish Airlines.Στον αέρα παραμένει το θέμα των F-35 ένα θέμα υψίστης σημασίας για την Άγκυρα αν και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι η επίλυση των νομικών και άλλων ζητημάτων που αφορούν την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 από την Τουρκία θα απαιτήσει χρόνο.Ο ίδιος επέμεινε παράλληλα ότι η αμυντική συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον παραμένει «ουσιώδης».Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Μπάρακ ανέφερε ότι η Τουρκία και οι ΗΠΑ επεξεργάζονται τις απαιτήσεις που έχει θέσει το Κογκρέσο σχετικά με το ζήτημα των S-400.«Το Κογκρέσο των ΗΠΑ επιτελεί σπουδαίο έργο. Έχει να λάβει υπόψη του πολλές και διαφορετικές ομάδες συμφερόντων τις οποίες οφείλει να σέβεται», δήλωσε ο Μπάρακ, προσθέτοντας ότι το ζήτημα διέπεται όχι μόνο από τον Νόμο για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA), αλλά και από τον Νόμο περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA).Όταν ερωτήθηκε εάν η ευθύνη για την επίλυση της διαφοράς βάρυνε την Τουρκία, ο Μπάρακ απάντησε: «Η μπάλα βρίσκεται σε πολλά γήπεδα».Ανέφερε ότι η διαφορά πηγάζει από τη νομοθεσία των ΗΠΑ χαρακτηρίζοντάς το ζήτημα «όχι κρίσιμο» για τις δύο χώρες αν και η Άγκυρα ενδεχομένως θα είχε άλλη άποψη.Σημείωσε, ακόμη ότι η Τουρκία διαθέτει «μια βιώσιμη αμυντική βιομηχανία, ανεξάρτητη από τους S-400», και επισήμανε ότι διάφορες χώρες έχουν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο επίλυσης του ζητήματος.Ως γνωστόν η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την αγορά του ρωσικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας S-400, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων βάσει του νόμου CAATSA κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Τραμπ, κυρώσεις που παραμένουν σε ισχύ έως σήμερα. Ο Νόμος περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA) για το οικονομικό έτος 2020 απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία εφόσον η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της τους S-400.