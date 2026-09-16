Κι όμως... Θα ξαναπετάξει το F-16 της 335 Μοίρα «Τίγρης» που έκανε βαριά αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο

Σταύρος ΙωαννίδηςΣύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το μαχητικό αεροσκάφος μπορεί να επιστρέψει στους αιθέρες καθώς οι ζημιές που υπέστη είναι εφικτό να επισκευαστούν και οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την Πολεμική Αεροπορία είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης.Το F-16, που υπηρετεί στην 335 Μοίρα «Τίγρης» με έδρα την 116 Πτέρυγα Μάχης, είναι ένα από τα μαχητικά της έκδοσης Block 52+ adv, τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Viper, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού των 83 αεροσκαφών του τύπου.Το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Ιουλίου, το F-16 συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση ως μέρος σχηματισμού. Λίγο μετά την απογείωση του, παρουσίασε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα την απώλεια ισχύος του κινητήρα του, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Χάρη στις προσπάθειες του χειριστή και διοικητή της 335 Μοίρας, αντισμήναρχου Γιώργου Χατζόπουλου, το αεροσκάφος έφτασε μέχρι το αεροδρόμιο της Ζακύνθου όπου στις 13:45 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.Το F-16, χωρίς να έχουν κατέβει οι τροχοί του, σύρθηκε με την κοιλιά για αρκετά μέτρα στον διάδρομο απο-προσγειώσεων του αεροδρομίου «Διονύσιος Σολωμός» της Ζακύνθου, μέχρι να ακινητοποιηθεί, ενώ οι σπίθες και η διαρροή καυσίμων προκάλεσαν πυρκαγιά που έβλαψε κυρίως την άτρακτο του αεροσκάφους. Αφού ολοκληρώθηκε η κατάσβεση, οι πτέρυγες του μαχητικού αποσπάστηκαν ώστε να φτάσει οδικώς στο λιμάνι του νησιού και στη συνέχεια με πλοίο και ξανά με μεταφορέα, στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Αραξο.