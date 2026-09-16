Οι Χούθι λένε: Καταρρίψαμε μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Σαουδικής Αραβίας στην επαρχία Μαρίμπ

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα (16.09.2026) ότι κατέρριψαν ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 της Σαουδικής Αραβίας, ενώ κατ...

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα (16.09.2026) ότι κατέρριψαν ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 της Σαουδικής Αραβίας, ενώ κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη.Οι αντικυβερνητικοί μαχητές πέτυχαν «να καταρρίψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 ενώ πραγματοποιούσε εχθρικές επιχειρήσεις (…) μέσα στον εναέριο χώρο της επαρχίας Μαρίμπ, χρησιμοποιώντας έναν τοπικής κατασκευής πύραυλο εδάφους-αέρος», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.Ο ίδιος πρόσθεσε πως στις επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Υεμένης συμμετείχαν και μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon, ενώ από τις αρχές της εβδομάδας έχουν εξαπολυθεί πάνω από 450 αεροπορικές επιδρομές, από τις οποίες έχουν σκοτωθεί αρκετοί άμαχοι.Ο εκπρόσωπος των Χούθι τόνισε ακόμα ότι μετά την κατάρριψη του F-15, οι δυνάμεις των σιιτών ανταρτών ενεπλάκησαν με αεροπορικές δυνάμεις της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, που πετούσαν στην περιοχή για να εντοπίσουν τα συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους, με στόχο ενδεχομένως να διασώσουν το πλήρωμά του.Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ