Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση drones – «καμικάζι» στην Ελλάδα – Τι δυνατότητες έχουν

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών άναψε το «πράσινο φως» για την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Bl...



Το ελληνικό αίτημα



Η έγκριση αφορά αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για την προμήθεια 350 συστημάτων Switchblade 300 Block 20 και 35 συστημάτων ελέγχου πυρός, ενώ το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη εξοπλισμό υποστήριξης, ανταλλακτικά, φορτιστές, υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη, καθώς και αριθμό συστημάτων Switchblade 600, της μεγαλύτερης έκδοσης του ίδιου οπλικού συστήματος.



Δύο χρόνια μετά



Η απόφαση έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την έγκριση του ΚΥΣΕΑ για την απόκτηση των αμερικανικής κατασκευής Switchblade 300 και Switchblade 600, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Τα Switchblade κατασκευάζονται από την αμερικανική εταιρεία AeroVironment και ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions).



Πρόκειται για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μεταφέρουν εκρηκτική κεφαλή και μπορούν να παραμένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος, μέχρι ο χειριστής να επιλέξει τον στόχο.



Εφόσον χρειαστεί, η αποστολή μπορεί να ακυρωθεί ακόμη και την τελευταία στιγμή, πριν από την πρόσκρουση.



Ιδιαίτερη σημασία



Τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας, στις συγκρούσεις στον Νότιο Καύκασο, αλλά και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.



Η αποτελεσματικότητά τους απέναντι σε τεθωρακισμένα, οχυρωμένες θέσεις και άλλους στόχους τα έχει καταστήσει βασικό εργαλείο των σύγχρονων επιχειρήσεων.



Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η προτεινόμενη πώληση εξυπηρετεί την εξωτερική πολιτική και τα συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ενισχύει έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ που, όπως αναφέρεται, αποτελεί παράγοντα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

Οι ελληνικές δυνατότητες



Παράλληλα, σημειώνεται ότι η προμήθεια θα βελτιώσει τις δυνατότητες της Ελλάδας να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, να επιχειρεί από κοινού με συμμαχικές δυνάμεις και να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με τις αμερικανικές.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών άναψε το «πράσινο φως» για την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, των λεγόμενων και «καμικάζι drones», στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό κόστος της προμήθειας εκτιμάται στα 80,1 εκατ. δολάρια.