Μήνυμα προς την Αγκυρα από την ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα: Η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών

Από μηνύματα πάντως στην τουρκία έχουμε χορτάσει... Κι έχουν χορτάσει και οι τούρκοι οι οποίοι αντιλαμβάνεστε όλοι που τα γράφουν... Σαφές ...





Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στέλνει η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.Η κα Κάλας απάντησε σε γραπτή ερώτηση του αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, για τη «σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους».Στην απάντησή της, η Κάγια Κάλας τονίζει ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών-μελών παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα στις επαφές της ΕΕ με την Τουρκία.Παράλληλα, η Ύπατη Εκπρόσωπος επαναβεβαιώνει, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, την πλήρη προσήλωση της ΕΕ σε συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και το κεκτημένο της Ένωσης.Με αφορμή την απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου, ο Γ. Μανιάτης δήλωσε:«Η απάντηση της Κάγια Κάλλας είναι σαφής: Η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό ενεργειακό έργο, όταν παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ και ενισχύεται περαιτέρω η εξάρτηση των κατεχόμενων εδαφών από την Τουρκία.Η ΕΕ οφείλει να υπερασπίζεται έμπρακτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της».