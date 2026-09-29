Το βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού από τον διάπλου του Ισθμού της Κορίνθου από την κανονιοφόρο «Νικηφόρος»

Τον Ισθμό της Κορίνθου διέσχισε πριν από μερικά 24ωρα η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» με το Πολεμικό Ναυτικό να δημοσιεύει στα social media β...



Όπως φαίνεται στα πλάνα ο διάπλους του ισθμού από το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού έγινε υπό βροχή.







Η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» που ενεργοποιήθηκε στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (Σκαραμαγκά) την 30 Μαρτίου 2004, είναι η δεύτερη τύπου ΜΑΧΗΤΗΣ, εξ’ ολοκλήρου Ελληνικής σχεδίασης και ναυπήγησης. Η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» που ενεργοποιήθηκε στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (Σκαραμαγκά) την 30 Μαρτίου 2004, είναι η δεύτερη τύπου ΜΑΧΗΤΗΣ, εξ’ ολοκλήρου Ελληνικής σχεδίασης και ναυπήγησης.

Τον Ισθμό της Κορίνθου διέσχισε πριν από μερικά 24ωρα η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» με το Πολεμικό Ναυτικό να δημοσιεύει στα social media βίντεο από τα λεπτά του διάπλου.