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Το βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού από τον διάπλου του Ισθμού της Κορίνθου από την κανονιοφόρο «Νικηφόρος»

Σεπτεμβρίου 29, 2026

   Τον Ισθμό της Κορίνθου διέσχισε πριν από μερικά 24ωρα η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» με το Πολεμικό Ναυτικό να δημοσιεύει στα social media β...

  



Τον Ισθμό της Κορίνθου διέσχισε πριν από μερικά 24ωρα η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» με το Πολεμικό Ναυτικό να δημοσιεύει στα social media βίντεο από τα λεπτά του διάπλου.

Όπως φαίνεται στα πλάνα ο διάπλους του ισθμού από το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού έγινε υπό βροχή.



Η κανονιοφόρος «Νικηφόρος» που ενεργοποιήθηκε στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (Σκαραμαγκά) την 30 Μαρτίου 2004, είναι η δεύτερη τύπου ΜΑΧΗΤΗΣ, εξ’ ολοκλήρου Ελληνικής σχεδίασης και ναυπήγησης.

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