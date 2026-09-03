Θεσσαλονίκη: Χείμαρρος η Εθνικής Αμύνης, ποτάμι και η Εγνατία από την ισχυρή βροχόπτωση λίγο πριν τα μεσάνυχτα– Δείτε βίντεο

Χωρίς ρεύμα περιοχές της πόλης... Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την ισχυρή βροχόπτωση. Χαρακτηριστικές ...





















Χωρίς ρεύμα περιοχές της πόλης...Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την ισχυρή βροχόπτωση.Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την οδό Εθνικής Αμύνης, η οποία μετατράπηκε σε χείμαρρο. Το νερό κατέβαινε ορμητικό δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχημάτων, ειδικά στο ρεύμα ανόδου προς την Ευαγγελίστρια.Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και στην Εγνατία, η οποία πλημμύρισε τουλάχιστον έως το ύψος της Καμάρας.