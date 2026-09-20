ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΝ... Οι νεότεροι επιβάλλεται να μάθουν πως ήταν η Αθήνα στα χρόνια της «ΕΠΑΡΑΤΟΥ ΧΟΥΝΤΑΣ» - ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ!!!









Εν πάση περιπτώσει εν μέσω διακυβέρνησης από τους στρατιωτικούς που έφερε στην εξουσία το κίνημα του 1967.Μια υπέροχη πόλη, με αισθητική, αρμονία με ενωμένο αστικό και ημιαστικό χώρο (στον Υμηττό υπήρχαν ακόμα χωράφια και μποστάνια) και βέβαια με χαμηλές τιμές αφού αν και οι αμοιβές ήταν χαμηλές, τα λεφτά που έπαιρνες άξιζαν πολύ περισσότερο απ'ότι σήμερα.Μια πόλη ασφαλής, χωρίς το ... εμπριμέ πληθυσμιακό χρώμα του σήμερα, με μηδενική εγκληματικότητα, με τάξη και ηρεμία. Και με υπερήφανους Έλληνες...Με λίγα τηλέφωνα και λίγα αυτοκίνητα, αλλά με καθαρή ατμόσφαιρα. Με μια καλή ποιότητα ζωής.Από τότε μεσολάβησαν όλα αυτά που γνωρίζουμε και μας πληγώνουν. Ας ελπίσουμε ότι οι νεότερες γενιές θα καταφέρουν να φτιάξουν μια πόλη όπως τότε...