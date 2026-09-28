Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο πρόεδρος Τραμπ πρότεινε στον Σι Τζινπίνγκ να αγοράσει η Κίνα αμερικανικά όπλα, σύμφωνα με δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στο Πεκίνο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στο Πεκίνο να αγοράσει κι αυτή αμερικανικά όπλα, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες...

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στο Πεκίνο να αγοράσει κι αυτή αμερικανικά όπλα, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται από την Κίνα για τις πωλήσεις όπλων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού υλικού στην Ταϊβάν.Αυτό δήλωσε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρεσβευτής στον γίγαντα της Ασίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε τηλεοπτικό δίκτυο.«Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να λέει: ‘ε, εντάξει, πουλάμε όπλα σε (…) άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο’», και «ρώτησε μάλιστα τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) αν θα ήθελε να αγοράσει (αμερικανικά όπλα), κάποια δεδομένη στιγμή», είπε ο πρεσβευτής, ο Ντέιβιντ Περντιού, σε συνέντευξή του στο Fox News, χωρίς να ξεκαθαρίσει πότε έγινε η συνομιλία των δυο ηγετών στην οποία αναφέρθηκε.«Γίνονται συνεχιζόμενες συζητήσεις και για άλλες πωλήσεις (σ.σ. όπλων στην Ταϊβάν)», ο πρόεδρος Τραμπ και ο ομόλογός του Σι «το συζητούν κάθε φορά που συναντιούνται», πρόσθεσε ο κ. Περντιού, τονίζοντας πως οι θέσεις της Ουάσιγκτον για το ζήτημα δεν έχουν αλλάξει.Τον Ιούνιο, η Κίνα προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην επιδιώξει «ανεξαρτησία υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ ή με τη χρήση στρατιωτικής βίας».Η Ουάσιγκτον έδωσε πράσινο φως τον Δεκέμβριο για πωλήσεις όπλων αξίας 11,1 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν.Ο πρεσβευτής Περντιού τόνισε στη συνέντευξή του πως η ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν πουλήσει «περισσότερα όπλα στην Ταϊβάν από ό,τι οποιοδήποτε (άλλος) πρόεδρος από το 1979».Οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν παραμένουν αγκάθι στη σχέση Ουάσιγκτον-Πεκίνου.Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει νόμο που υποχρεώνει κάθε αμερικανική κυβέρνηση να προμηθεύει τη νήσο, που έχει πρόεδρο και κοινοβούλιο που εκλέγονται, με όπλα και να εγγυάται την άμυνά της, χωρίς να φθάνει στο σημείο να υποστηρίζει δημόσια την ανεξαρτησία της.Η Κίνα ορκίζεται να ανακτήσει τον έλεγχο της Ταϊβάν, που θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, χωρίς να έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση βίας. Τα τελευταία χρόνια, αυξάνει τη διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική πίεση στη νήσο.Με πληροφορίες από AFP