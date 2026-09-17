Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Γλυφάδα, το ΙΧ τους «καρφώθηκε» σε μάντρα..

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώ...









Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες.Η σφοδρή πρόσκρουση προκάλεσε την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο του τροχαίου.Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε αρχικά στο δεξί κράσπεδο του δρόμου και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στον μαντρότοιχο γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής, προκαλώντας την κατάρρευσή του.Από το τροχαίο αρχικά καταγράφηκαν πέντε σοβαρά τραυματίες, όλοι επιβαίνοντες στο ίδιο όχημα. Παρά την κινητοποίηση των αρχών, τρεις από αυτούς κατέληξαν. Πρόκειται για δύο νεαρούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.Οι άλλοι δύο επιβάτες, ηλικίας 18 ετών, τραυματίστηκαν. Ο ένας φέρει σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος ελαφρύτερα. Όλοι οι επιβαίνοντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι Ρομά.