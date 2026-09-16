Απειλούμε λέει την τουρκία... Νέο κάλεσμα του Κουρδογενίτσαρου Φιντάν για αποστρατικοποίηση των νησιών μας!

Νέα προκλητική παρέμβαση για τα ελληνικά νησιά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, μετά το πέρας της επίσκεψής του στο...

Νέα προκλητική παρέμβαση για τα ελληνικά νησιά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν, επαναφέροντας τις τουρκικές αιτιάσεις περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης.Ο κ. Φιντάν υποστήριξε ότι η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, που σύμφωνα με την τουρκική θέση έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, «αποτελεί απειλή» για την Τουρκία.«Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», ανέφερε.«Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή», πρόσθεσε.Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα επιχειρεί να κινηθεί «κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», αναφερόμενος στο καθεστώς συγκεκριμένων ελληνικών νησιών.«Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», είπε.«Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για μια νέα κατάσταση. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζεται από τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί μια σημαντική διάσταση των διασυνδεδεμένων προβλημάτων του Αιγαίου».Ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία έχει θέσει το ζήτημα τόσο μέσω διμερών διαύλων όσο και στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη.